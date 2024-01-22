中国超越俄罗斯成为哈国主要对外贸易对象

经济研究所一份最新的报告中，指出了哈萨克斯坦对外贸易当下的主要趋势。

在这份报告中，分析员们强调称哈萨克斯坦已经连续第二年实现创纪录的贸易成绩。2023年1~11月哈萨克斯坦外贸成交额达到了1259亿美元，较2022年同比增长了2.2%。

报告提醒道，增长主要来源于进口量的增加——同比增长20.4%，与此同时，对外出口下降了8.5%。

报告称，哈萨克斯坦的进口量已经保持连续第四年的增长。例如，2023年1~11月哈萨克斯坦进口总量达546亿美元，较2022年增长了20.4%。这些增长数据主要是与大量输入哈萨克斯坦市场的外国汽车产品和技术设备产品有关。

报告中还指出，目前哈萨克斯坦的主要贸易伙伴也在悄然发生着变化。截至2022年以前，哈萨克斯坦最主要的贸易对象是俄罗斯，其比重能够达到每年贸易额的20~24%。而自从2022年的地缘政治变化之后，中国以22%的比重成为了首要贸易对象，而俄罗斯则下降到第二位（19%）。

分析人士指出，出口量的下滑与石油价格的下跌有关。哈萨克斯坦出口额在去年11个月内下降了8.5%，为713亿美元。这首先与石油收入下降了12.4%至383亿美元有着直接的联系。

如果按照吨位数量来计算，实际上哈萨克斯坦石油出口量是上升了的，同比增长了7.2%，从6050万吨增长至6490万吨。

2023年1~11月期间，哈萨克斯坦非原材料产品的出口量也下降了4.5%至228亿美元。专家表示，这主要是受到了中间品（半成品）出口下降7.2%至182亿美元的影响。例如，基本金属的国外销售额下降9.3%，至124亿美元，而精炼产品出口下降34.2%，至15亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】