中国出土史前保存完好的最大石钺

据报道，三星村遗址总面积达35万平方米，是一座新石器时代的文化遗址。1993年至1998年，三星村遗址进行了首次发掘，出土文物4000余件，入选“1998年全国十大考古新发现”。2023年4月，第二轮考古发掘正式启动，批准发掘面积为800平方米，包括遗址的居住场所、墓葬区等，再次发现大量遗迹和珍贵遗物。

其中，一个宽度约为36厘米的大穿孔石钺引发专家关注。负责此次考古发掘工作的中国社会科学院考古研究所副研究员李默然介绍，石钺所在的墓葬面积明显大于周边普通墓葬，男性墓主人腰部边放置了1件石钺、1件石釜和1件三孔石刀，头部右侧还有20余件猪下颌骨。

-宽度约36厘米的大穿孔石钺被放置在男性墓主人头边，且没有任何使用痕迹，足以证明在6000多年前，一部分人使用的钺已经脱离了原有实用器的范畴，成为个人身份或权力的象征。作为权杖、礼器的石钺的出现，表明当时人群已经产生分化。-李默然说。

此前，三星村出土过一个宽约10厘米的穿孔石钺，被评为国家一级文物。

李默然认为，从三星村石钺权杖到良渚文化玉钺权杖，再到商周文化的青铜钺权杖，它们之间承前启后的发展关系，对于探讨我国权力制度起源、发展具有极其重要的价值。