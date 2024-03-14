中国成功建造亚洲第一深水导管架

据报道，“海基二号”刷新了结构高度、重量、作业水深、建造速度等多项亚洲纪录，标志着中国深水超大型导管架平台自主设计建造能力达到世界一流水平。

中国海洋石油有限公司副总裁孙福街表示，固定式导管架平台是世界范围内应用最广泛的海洋油气开发装备，主要由导管架、桩腿和上部模块三部分组成。导管架相当于“地基”，用于支撑海上油气平台的庞大身躯与巨大吨位。

“海基二号”作业海域平均水深约324米，导管架总高338.5米，超过北京国贸三期主楼高度，总重37000吨，用钢量接近“鸟巢”国家体育场，达到国内建造场地、运输、安装装备及船舶的能力极限，由此引起地基沉降、大型吊装、重量尺寸控制、装船运输、安装等一系列挑战。

孙福街说，“海基二号”所处的海域台风多发，风浪及内波流巨大，导管架按照百年一遇恶劣海况进行设计，面临前所未有的海洋工程难题。项目统筹优质资源进行技术攻关，全面掌握了超300米水深导管架的自主设计建造成套技术，用时26个多月完成导管架建造，关键尺寸精度控制在5毫米之内，创造了亚洲超大型深水导管架建造速度和精度新纪录。

随着海洋油气资源的不断开发，200米以上的深水区域，已成为我国海洋油气开发的重要战场，导管架平台开发模式在中国深海油气资源开发中发挥着越来越大的作用。

近年来，中国先后建成 “海基一号”、陆丰12-3等多个深水导管架平台，逐步构建起完整的深水导管架设计建造技术和管理体系，“海基二号”的建设完工将导管架平台应用水深提升至300米以上，可大幅降低开发投资、工程建设和生产成本，使大量潜在的深水边际油田开发成为可能，为经济有效开发中国中深水海域的油气资源开辟一条新路。