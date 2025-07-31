中国游客对哈萨克斯坦的兴趣日益浓厚

广州自我游网络科技有限公司（Zowoyoo Technology Co., Ltd）负责人在接受哈通社记者采访时做出了上述表示。

- 哈萨克斯坦拥有无限的旅游潜力。我去过贵国的一些地方，那里有很多美丽的地方。但我们需要努力让更多人了解这些地方。我们还需要吸引投资者为哈萨克斯坦的旅游公司提供资金，并发展基础设施。我们公司的目标是通过持续开展这项工作，为哈萨克斯坦旅游业创造每年20至30亿美元的收入。-他说。

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值得一提的是，上个月，中国领先的数字平台之一Zowoyoo与哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）签署了备忘录。该文件旨在以数字形式推广哈萨克斯坦在中国市场的旅游潜力。为了吸引中国游客，哈萨克斯坦的旅游胜地信息将被准确翻译成中文，并上传到中国热门平台。 此外，还将与哈萨克斯坦的旅行社建立合作关系，并将服务整合到一个通用平台上。届时，中国游客将能够提前在线预订哈萨克斯坦的旅游行程、酒店房间及其他服务。

- 中国是我们最重要的市场之一。去年，来自中国的游客数量达到65.5万人次，增幅高达80%。今年，得益于这些项目的实施，我们的目标是将游客数量从70万人次提升至80万人次。 -哈萨克旅游国有控股公司代理董事长达尼雅勒·赛尔江吾勒说。

据他介绍，中国游客大多喜欢前往阿拉木图、阿斯塔纳和突厥斯坦地区。然而，行业专家表示在新项目的框架内，应关注如东哈州、曼格斯套、奇姆肯特等地区，并宣传哈萨克斯坦的整体旅游潜力。

- 中国企业对与哈萨克斯坦在旅游业建立合作伙伴关系非常感兴趣。我们与Zowoyoo的合作远不止于此。 他们甚至自带电视台来宣传我们的国家。就在昨天，广州举办了一场大型推介会，20多家旅游公司在会上推介了哈萨克斯坦。这项工作将继续下去。 -达尼雅勒说。

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国有旅游公司领导人还介绍了为什么在旅游业实施数字化项目中优先考虑中国。

- 哈萨克斯坦从一开始就在Instagram和Booking等全球知名的应用程序上大力推广旅游潜力。然而，在中国市场的数字生态系统中，关于哈萨克斯坦的信息几乎为零，而且现在仍然非常少。 因为在中国运营的平台格局完全不同。因此，我们优先考虑中国在旅游业利用数字化机遇。 -他说。

值得一提的是，“数字丝绸之路2025”论坛今日在阿斯塔纳举行。此次活动旨在促进哈萨克斯坦和中国专家之间的互利合作。会议探讨了如何在旅游业中广泛利用数字机遇。

【编译：小穆】