中国云南发现距今约1.2亿年恐龙足迹化石群

据报道，这些恐龙足迹化石最早由两名当地村民上山时发现，研究人员自今年5月以来开展现场勘测调查，截至26日，已勘探发现恐龙足迹化石400余枚。现场地层对比显示，恐龙足迹所在岩石地层距今约1.2亿年。

“目前发现的足迹化石分三种类型：一是大型的蜥脚类足迹，类似梁龙类型的恐龙踩踏留下；二是兽脚类，类似霸王龙这个类型的脚印；三是足迹前端有明显凹陷，推测行走时脚尖着地，可能是剑龙或者是甲龙这个类型留下。”禄丰市恐龙化石保护研究中心主任王涛说。

王涛介绍，恐龙山镇是禄丰地区恐龙足迹化石的集中发现地，但像这样数量多、类型丰富的足迹化石还是第一次发现，此次发现很大程度证明，在早白垩纪时期，禄丰地区可能有着种类丰富的恐龙族群在此生活。

“根据现场推断，当时这里可能位于湖泊的边缘，周边植物丰富，不同种类恐龙吃完食物后，到湖边饮水后踩到水边的泥沙，大型蜥脚类恐龙留下了大脚印，兽脚类恐龙也踩了一些脚印，还有甲龙、剑龙类型的恐龙可能也在这戏水，留下多种恐龙的脚印。”王涛说。

自1938年以来，禄丰已发掘出土120多具恐龙化石。王涛表示，恐龙足迹化石是寻找恐龙化石的有力线索，禄丰目前并未发现白垩纪时期的恐龙化石，此次发现对后续寻找白垩纪时期的恐龙化石有重要意义；此外，下一步计划将此次发现的化石群列入云南禄丰恐龙国家地质公园保护区范围内进行保护，让更多人了解这些恐龙足迹化石的意义和价值。