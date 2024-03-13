中国公司加入哈萨克斯坦区块链技术协会

会谈中，戴维斯·辉指出了哈萨克斯坦数字矿市场对该公司的重要性，并表示哈萨克斯坦有望成为中亚地区主要区块链枢纽。

双方就提高哈萨克斯坦数字采矿设备质量，以及在“减半”前夕提高工作效率背景下，同时减少碳足迹和提高能源效率等领域的合作问题进行了讨论。

卡拉沙耶夫表示，哈萨克斯坦区块链技术和数据中心协会的直接参与下，已形成了立法基础。根据结果，数字采矿今后不会对国家能源体系造成危险。反而，稳定的付费客户创造了电力需求，并有助于平衡能源系统及其稳定和不间断的运行。

-对我们来说，重要的是优先考虑绿色能源，为数字采矿提供不间断的电力，并通过使用最新的数字采矿设备来减少我们的碳足迹。与嘉楠科技这样的世界级公司合作对于我们协会来说是一项战略成就。-他说。

中国嘉楠科技公司于2013年成立，主要专注于区块链服务器与ASIC microprocessor 解决方案来进行比特币挖矿用途。

【编译：小穆】