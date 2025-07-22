中国公司将参与塞梅外环公路建设工程

据阿拜州政府消息，该工程项目将由哈萨克斯坦和中国企业联合建设，将于今年8月启动，预计2028年完成。项目被列入哈萨克斯坦2030年运输和物流潜力发展构想框架内与国际金融机构联合实施的特别重要项目清单。

新建的外环公路将提升该地区的物流潜力，并减轻塞梅市的交通负荷。数据显示，每年约有70万辆汽车通过区域中心的悬索桥。

州长指出，该工程的落实对居民有着重要意义。

- 根据哈中企业联合签署的协议，该项目的可行性研究将于今年8月至9月进行。10月至11月，将制定外环公路的初步设计，并与市政当局协调桥梁和交叉口的建设。11月和12月，我们将与市政府商定工作计划和施工准备工作。届时，环塞梅市的高速公路将正式开工。我相信，这项协议将成为我们两国长期互利合作的基础，并将为欧亚大陆国际运输走廊的发展做出重大贡献。-别热克·瓦里说。

而周海威先生则表示，他们已准备好开始工作。

- 我们正在参与阿斯塔纳轻轨的建设，这得益于我们两国的友谊。我们公司自去年起就参与了这个项目，并取得了许多良好的成果。我相信，我们将在塞梅环城公路的建设中运用这些经验。-他说。

【编译：小穆】