中国车企关注哈国市场 本土化生产前景广阔

继去年首次成为全球最大的汽车出口国后，中国在2024年延续了汽车出口的增长趋势。

据中国汽车工业协会统计，中国在今年7月份的汽车出口量达到了46.9万辆，同比增长19.6%。 2024年前7个月出口总量为326万辆（同比增长28.8%），其中电动汽车70万辆。

与此同时，中亚地区成为了受到中国汽车企业重视的区域之一。

在中亚最大的市场哈萨克斯坦，中国汽车企业——长城公司，去年销售了8824辆汽车。

长城汽车国际业务部总裁史庆科表示，长城汽车对哈萨克斯坦市场充满信心。

“随着中哈经贸关系不断深化，中国汽车品牌在哈萨克斯坦的前景将更加广阔，未来可期。”他说。

长城汽车目前已在哈萨克斯坦设立了 28 家经销店，覆盖 20 个主要城市。该公司计划今年第三季度在阿拉木图和阿斯塔纳增设新的经销店。

另一家来自中国的汽车企业——吉利汽车，自 2022 年底以来，已在哈萨克斯坦开设了 16 家经销店和展厅，覆盖主要城市。该企业目前在哈萨克斯坦市场上提供 7 款车型。

吉利表示，中亚国家正成为中国汽车制造商的重要增长引擎。该公司还表示，该公司去年进入了吉尔吉斯斯坦，并渴望进军乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。

值得一提的是，中国的捷途和江淮汽车已经实现了在哈萨克斯坦的组装生产。其中，江淮汽车自 2015 年起，就开始在哈萨克斯坦建立了生产工厂。 而2025年，阿斯塔纳汽车公司（Astana Motors）将开始生产中国奇瑞、哈弗和长安汽车。

此外，哈萨克斯坦Orbis Kazakhstan公司正计划在阿拉木图工业园区建设一座全周期汽车工厂，用于本地化生产Exeed和凯翼等中国品牌汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】