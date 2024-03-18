中国汽车攻略哈国市场 最大的优势和最主要的对手是什么？

2023年，哈萨克斯坦汽车新车交易市场上，最受欢迎的10种汽车品牌当中，有7款来自中国。在去年，中国汽车实现了在哈销量翻番的好成绩，一年内售出了4万辆新车（车市当年各类品牌新车总销量为20万辆，这是哈萨克斯坦汽车经销商记录到的创纪录指标）。

在哈萨克斯坦，中国产汽车中销量最好的三个品牌是：奇瑞（Chery）、哈弗（Haval）和江淮（Jac）。

对于中国汽车在去年的这一成绩，影响最大的因素，主要是受乌克兰战火导致的物流运输困境而空出的一部分市场需求，以及COVID-19大流行期间汽车零部件进口出现的问题。经销商们预计，2024年哈国汽车市场上的竞争将会非常激烈，而进入哈萨克斯坦的新品牌必然将使得这种竞争迅速的白热化。

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吉利（Geely）哈萨克斯坦分销总监维克托·内斯特罗夫今年2月份在接受哈国媒体记者的采访时说到：

- 哈萨克斯坦汽车市场上拥有来自世界各地的品牌，特别是欧美和韩国品牌。对于一个全年新车消费量在20万左右的市场来说，想要满足生产商的所有期望显然是不太现实的。因为，这不符合哈萨克斯坦市场的规模。也正因如此，今年车市上围绕消费者的竞争将会非常激烈。只有能够应对挑战的品牌，才能在市场上生存下来。而那些无法获得消费者青睐的品牌，最终只会暗淡收场，这是毫无疑问的。

韩国汽车以及二手车

许多中国汽车品牌的官方经销商都回避回答“谁是中国汽车在哈国市场上主要的竞争对手”的问题。只有哈萨克斯坦欧蒙达（Omoda）汽车经销商对此予以了回应。该品牌经销商认为，韩国和日本汽车品牌，是他们在哈萨克斯坦主要的对手。

Omoda和Jaecoo汽车的正式经销商Aster汽车公司的代表（这两款汽车品牌均属于奇瑞的子品牌）表示：

- 从质量和配置方面来说，中国汽车不输于在哈国市场上久负盛名的韩国和日本汽车。但从价格方面来看，中国汽车更加便宜实惠。

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奇瑞公司的代表虽然将其最新款的Tiggo 8 PRO Max与韩国起亚（Kia）汽车公司的产品——Sorento进行对比，但在媒体记者询问“谁是你们的竞争对手时，没有做出回应。该公司的销售人员则表示，他们的最新产品在技术水平和安全性上”遥遥领先“同类韩国跨界车型，且还比对方便宜370万坚戈。

哈萨克斯坦独立汽车联盟主席爱德华·埃多科夫说：

- 我无法做出论断来明确的说，中国汽车生产商之间是否正在实行联合行动策略，采取在不进行相互竞争的前提下实现占领哈萨克斯坦市场的目标。

分析人士指出，中国汽车生产商在中国内部市场就面临着激烈的相互竞争。

不过这位分析人士也指出，对于来自中国的汽车而言，它们在哈萨克斯坦真正的竞争对手，实际上是那些产自欧美和日韩的二手汽车。

- 经销商们销售的中国产新车的销售价格最低在700万坚戈。而在哈萨克斯坦汽车市场上，保养良好的二手汽车的平均价格也在这个价位。那些想要用这个价格去购买二手车的消费者，发现能用同样的价格买到新车时，会很自然的转而选购新车。更何况，经销商还会承诺为新车提供质保和售后服务。大多数哈萨克斯坦人并不经常从官方门店购买汽车，而对于首次买车的人来说，中国汽车的价格很实惠。如果要讨论中国汽车需要面对的最主要竞争对手，显然二手车市场是第一位的。

根据独立汽车联盟主席的观点，中国汽车在哈萨克斯坦汽车市场上另一个最强劲的对手，便是韩国汽车。

- 去年的统计显示，韩国汽车在哈国的新车销售量相当可观。不过，质量中等的韩国汽车的最低价格不是700万，而是从450~900万左右开始。与此相比，中国汽车不仅价格更低，而且在汽车配置和外观设计方面，更有吸引力。这是因为，中国汽车制造商近几年非常注重这方面。他们不仅聘请西方知名设计师，甚至会直接买下整个设计工作室。在配置方面，我们会看到，同等价位的中国汽车都会配有电子屏和电子助手等功能。- 爱德华·埃多科夫说。

分析师认为，中国汽车在哈国市场上需要面对的第三个主要竞争对手，是哈国汽车市场上长期以来的销量冠军——雪佛兰（Chevrolet） Cobalt。

Фото: chevrolet-auto.kz

汽车市场监测分析机构主任阿尔图尔·密斯卡连说：

- 所有的中国汽车品牌全部加起来，能够占到哈国新车市场总量的20%。但雪佛兰（Chevrolet）和现代（Hyundai）两者之一的销量，就能超过他们全部。因此，要讨论中国品牌之间，乃至子品牌之间的相互竞争是不可能的。中国品牌首先需要的是稳固市场地位，并实现口碑积累和确立未来的发展路线。

除了便宜的价格 中国汽车的整体优势并不大

在哈国市场，中国汽车制造商有一个共同的弱点，这也是导致他们自身之间鲜有相互竞争的一个原因所在，那就是消费者普遍性的对中国汽车的质量抱有疑虑。

而想要改变这种根深蒂固的“成见“，起码在当下还是不太可能的。

Strike Analytics行业和商业分析系统的创始人伊万·库茨专注于汽车行业的营销宣传。他认为，中国汽车企业对营销和产品推广重视不够，这也是导致哈国汽车爱好者普遍认为中国汽车质量低劣的一个因素。

- 中国企业并不关心如何销售他们的汽车。他们只在生产者层面思考，就是他们认为，既然他们已经生产出了一辆好车，那么消费者就会购买它。然而这种方法在哈萨克斯坦并不合适，因为哈萨克斯坦和俄罗斯的人口数量与中国不一样。此外，也并非所有汽车都可以在市场上买到。- 伊万·库茨说。

这位专业分析人士指出，出于思维惯性，人们会对广告中不断宣传的东西产生信任，这也是为什么广告、公关和营销对于产品销售非常重要的原因所在。

- 欧美日韩品牌汽车一直采取着这种策略，而中国人早晚也会走上这条路。- 他说。

伊万·库茨强调，中国汽车品牌想要在哈国市场打开销路，扭转人们对该国产品的不信任，就必须在这方面加大力度。

分析人士还指出，想要实现在市场竞争中的最终胜利，那么将完成汽车生产的本地化也将是提升其优势的重要、甚至可能是决定性的一个步骤。

值得一提的是，中国的捷途和江淮汽车已经实现了在哈萨克斯坦的组装生产。其中，江淮汽车自 2015 年起，就开始在哈萨克斯坦建立了生产工厂。 而2025年，阿斯塔纳汽车公司（Astana Motors）将开始生产中国奇瑞、哈弗和长安汽车。

截至目前为止，中国汽车在哈萨克斯坦汽车市场上最具吸引力的优势，仍然局限于低廉的价格。

【编译：木合塔尔·木拉提】