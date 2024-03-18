中国汽车攻略哈国市场 最大的优势和最主要的对手是什么？
（哈萨克国际通讯社讯）今年5月起，中国汽车品牌凯翼（Kaiyi）将开始正式进入哈萨克斯坦市场。这将是在哈车市亮相的第15款来自中国的汽车。中国汽车生产商是否已经开启了在哈萨克斯坦汽车市场上的内部角力？亦或者，他们更需要设法面对来自其他国家汽车品牌的竞争？让我们看一看专业分析人士们怎么说。
2023年，哈萨克斯坦汽车新车交易市场上，最受欢迎的10种汽车品牌当中，有7款来自中国。在去年，中国汽车实现了在哈销量翻番的好成绩，一年内售出了4万辆新车（车市当年各类品牌新车总销量为20万辆，这是哈萨克斯坦汽车经销商记录到的创纪录指标）。
在哈萨克斯坦，中国产汽车中销量最好的三个品牌是：奇瑞（Chery）、哈弗（Haval）和江淮（Jac）。
对于中国汽车在去年的这一成绩，影响最大的因素，主要是受乌克兰战火导致的物流运输困境而空出的一部分市场需求，以及COVID-19大流行期间汽车零部件进口出现的问题。经销商们预计，2024年哈国汽车市场上的竞争将会非常激烈，而进入哈萨克斯坦的新品牌必然将使得这种竞争迅速的白热化。
吉利（Geely）哈萨克斯坦分销总监维克托·内斯特罗夫今年2月份在接受哈国媒体记者的采访时说到：
- 哈萨克斯坦汽车市场上拥有来自世界各地的品牌，特别是欧美和韩国品牌。对于一个全年新车消费量在20万左右的市场来说，想要满足生产商的所有期望显然是不太现实的。因为，这不符合哈萨克斯坦市场的规模。也正因如此，今年车市上围绕消费者的竞争将会非常激烈。只有能够应对挑战的品牌，才能在市场上生存下来。而那些无法获得消费者青睐的品牌，最终只会暗淡收场，这是毫无疑问的。
韩国汽车以及二手车
许多中国汽车品牌的官方经销商都回避回答“谁是中国汽车在哈国市场上主要的竞争对手”的问题。只有哈萨克斯坦欧蒙达（Omoda）汽车经销商对此予以了回应。该品牌经销商认为，韩国和日本汽车品牌，是他们在哈萨克斯坦主要的对手。
Omoda和Jaecoo汽车的正式经销商Aster汽车公司的代表（这两款汽车品牌均属于奇瑞的子品牌）表示：
- 从质量和配置方面来说，中国汽车不输于在哈国市场上久负盛名的韩国和日本汽车。但从价格方面来看，中国汽车更加便宜实惠。
奇瑞公司的代表虽然将其最新款的Tiggo 8 PRO Max与韩国起亚（Kia）汽车公司的产品——Sorento进行对比，但在媒体记者询问“谁是你们的竞争对手时，没有做出回应。该公司的销售人员则表示，他们的最新产品在技术水平和安全性上”遥遥领先“同类韩国跨界车型，且还比对方便宜370万坚戈。
哈萨克斯坦独立汽车联盟主席爱德华·埃多科夫说：
- 我无法做出论断来明确的说，中国汽车生产商之间是否正在实行联合行动策略，采取在不进行相互竞争的前提下实现占领哈萨克斯坦市场的目标。
分析人士指出，中国汽车生产商在中国内部市场就面临着激烈的相互竞争。
不过这位分析人士也指出，对于来自中国的汽车而言，它们在哈萨克斯坦真正的竞争对手，实际上是那些产自欧美和日韩的二手汽车。
- 经销商们销售的中国产新车的销售价格最低在700万坚戈。而在哈萨克斯坦汽车市场上，保养良好的二手汽车的平均价格也在这个价位。那些想要用这个价格去购买二手车的消费者，发现能用同样的价格买到新车时，会很自然的转而选购新车。更何况，经销商还会承诺为新车提供质保和售后服务。大多数哈萨克斯坦人并不经常从官方门店购买汽车，而对于首次买车的人来说，中国汽车的价格很实惠。如果要讨论中国汽车需要面对的最主要竞争对手，显然二手车市场是第一位的。
根据独立汽车联盟主席的观点，中国汽车在哈萨克斯坦汽车市场上另一个最强劲的对手，便是韩国汽车。
- 去年的统计显示，韩国汽车在哈国的新车销售量相当可观。不过，质量中等的韩国汽车的最低价格不是700万，而是从450~900万左右开始。与此相比，中国汽车不仅价格更低，而且在汽车配置和外观设计方面，更有吸引力。这是因为，中国汽车制造商近几年非常注重这方面。他们不仅聘请西方知名设计师，甚至会直接买下整个设计工作室。在配置方面，我们会看到，同等价位的中国汽车都会配有电子屏和电子助手等功能。- 爱德华·埃多科夫说。
分析师认为，中国汽车在哈国市场上需要面对的第三个主要竞争对手，是哈国汽车市场上长期以来的销量冠军——雪佛兰（Chevrolet） Cobalt。
汽车市场监测分析机构主任阿尔图尔·密斯卡连说：
- 所有的中国汽车品牌全部加起来，能够占到哈国新车市场总量的20%。但雪佛兰（Chevrolet）和现代（Hyundai）两者之一的销量，就能超过他们全部。因此，要讨论中国品牌之间，乃至子品牌之间的相互竞争是不可能的。中国品牌首先需要的是稳固市场地位，并实现口碑积累和确立未来的发展路线。
除了便宜的价格 中国汽车的整体优势并不大
在哈国市场，中国汽车制造商有一个共同的弱点，这也是导致他们自身之间鲜有相互竞争的一个原因所在，那就是消费者普遍性的对中国汽车的质量抱有疑虑。
而想要改变这种根深蒂固的“成见“，起码在当下还是不太可能的。
Strike Analytics行业和商业分析系统的创始人伊万·库茨专注于汽车行业的营销宣传。他认为，中国汽车企业对营销和产品推广重视不够，这也是导致哈国汽车爱好者普遍认为中国汽车质量低劣的一个因素。
- 中国企业并不关心如何销售他们的汽车。他们只在生产者层面思考，就是他们认为，既然他们已经生产出了一辆好车，那么消费者就会购买它。然而这种方法在哈萨克斯坦并不合适，因为哈萨克斯坦和俄罗斯的人口数量与中国不一样。此外，也并非所有汽车都可以在市场上买到。- 伊万·库茨说。
这位专业分析人士指出，出于思维惯性，人们会对广告中不断宣传的东西产生信任，这也是为什么广告、公关和营销对于产品销售非常重要的原因所在。
- 欧美日韩品牌汽车一直采取着这种策略，而中国人早晚也会走上这条路。- 他说。
伊万·库茨强调，中国汽车品牌想要在哈国市场打开销路，扭转人们对该国产品的不信任，就必须在这方面加大力度。
分析人士还指出，想要实现在市场竞争中的最终胜利，那么将完成汽车生产的本地化也将是提升其优势的重要、甚至可能是决定性的一个步骤。
值得一提的是，中国的捷途和江淮汽车已经实现了在哈萨克斯坦的组装生产。其中，江淮汽车自 2015 年起，就开始在哈萨克斯坦建立了生产工厂。 而2025年，阿斯塔纳汽车公司（Astana Motors）将开始生产中国奇瑞、哈弗和长安汽车。
截至目前为止，中国汽车在哈萨克斯坦汽车市场上最具吸引力的优势，仍然局限于低廉的价格。
【编译：木合塔尔·木拉提】