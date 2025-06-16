中国国家主席到访，哈中关系全景观察

战略伙伴关系阶段

中华人民共和国是哈萨克斯坦最重要的战略伙伴之一。自哈萨克斯坦独立以来，中国始终支持其政治经济发展倡议，成为哈萨克斯坦在国际舞台上的关键盟友。自1992年建交以来，双方签署了诸多具有标志性的协议：1995年，中国作为核国家承诺保障哈萨克斯坦的安全；1999年，边界问题实现彻底解决。其后，在“上海五国”机制框架下，双方签署防务合作协议及边境武装力量互减协议，均取得显著进展。

当前，经济合作已成为中哈关系中的核心部分。据哈萨克斯坦贸易与一体化部数据显示，去年两国贸易总额达到301亿美元，进出口几乎持平：出口148亿美元，进口151亿美元。

Инфографика: Kazinform

近年来，出口结构呈现出以下增长趋势：

铜及铜阴极：增长40.7%；

铀：增长39.1%；

铁合金：增长44.4%；

贵金属及其精矿：增长47.9%。

此外，燃料元件及同位素分离设备的出口也有显著增加。

而中方则向哈方供应约20种主要商品，包括手机、乘用车、计算机、汽车车身、道路与建筑机械以及各类汽车与拖拉机零部件等。

哈萨克斯坦战略研究所亚洲研究部高级专家嘉德拉·埃塞特克兹指出，近期多项合作倡议是依据两国政治方针制定的。

—哈中之间的出口结构正在逐步优化，加工类产品比重持续上升。这与中国投资方向密切相关：2022年至2024年间，中国新增直接投资中超过90%流向高附加值产业，如石化、聚合物生产、炼油厂现代化改造及机械制造领域。中国信发集团在巴甫洛达尔州正在推进综合工业园区建设项目。中国国家能源投资集团已启动煤化工一体化项目，长安、哈弗、奇瑞等品牌汽车组装项目也在积极推进，这表明中国资本正加快向制造业和技术集群聚集。-她表示。

哈萨克斯坦正从单纯利用中国经济潜力服务本国市场，逐步转变为依托中国打造物流走廊的新角色。对中方而言，哈萨克斯坦已成为通往欧洲的关键陆路通道和其产品进入中亚市场的门户。“一带一路”倡议框架下，经哈萨克斯坦的货运量逐年递增。

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基础设施与物流

基础设施与物流合作尤为活跃。在中国的深度参与下，已实施的200多个合作项目大多集中于交通、基础设施和工业领域。在“一带一路”框架推动下，哈萨克斯坦正日益成为地区交通物流枢纽。这一进程也为提升加工产业潜力、推动经济高质量转型创造了条件。

—哈萨克斯坦不仅是资源出口国，在中国的欧亚战略中也扮演着基础设施和过境枢纽的重要角色。例如，2023年，哈方提供了中国60%以上的铀进口，对于中方核能安全具有战略意义。此外，每年超1000万吨俄罗斯石油经阿特劳—阿拉山口输油管道向中国输送。哈方还持续向中方出口铜、铁合金、铬、谷物和油料作物等资源。在“一带一路”倡议下，我们是主要的过境国。中间走廊作为中欧之间的替代通道穿越哈国，其发展大幅提升了哈萨克斯坦的地缘政治地位。-嘉德拉·埃塞特克兹补充道。

亲近：旅游、文化、艺术

近年来，哈中文明交融步伐明显加快，主要得益于双方不断优化人员往来政策。自哈中互免签证政策实施以来，双边旅游人次持续攀升，企业家之间的直接接洽也日益频繁。

回顾去年中哈旅游年，中国各主要城市举办了30多场相关活动。哈方旅游服务和产品在ITB China、ITE Hong Kong、COTTM及中国国际医疗旅游展等四大展会上获得展示，国内企业也因此与超过50家新的主要旅游运营商建立合作关系，目前其中一些已将哈萨克斯坦纳入其产品目录。

为了延续这一积极势头，推广哈国文化与历史显得尤为重要。三集纪录片《中国缘》已在中国国家电视台CCTV-4播出；与此同时，外交部也邀请知名中国博主到访哈国并开展内容创作，累计视频播放量已超过6000万次。此外，“哈萨克音乐会”艺术团曾赴德州和廊坊巡演，国家博物馆在天津举办展览，并在北京主办了“纳乌鲁兹节”民族文化节活动。

中方谈判的两个方向

专家认为，此次会谈将沿着两个方向同步展开：一是涉及哈中双边的具体项目，二是聚焦中亚区域的经济与生态问题。投资、交通运输及跨境河流等议题将成为讨论重点。

嘉德拉·埃塞特克兹表示，未来协议有望将双方合作提升至新层级，重点推动生产和技术领域的旗舰项目。

—投资合作将迎来新动能，双方将加大对非资源领域的投资，如机械制造、石化、农产品加工与制药等。中资企业有意在哈设立合资工厂，并稳定向中国市场供货。-她说。

她同时预测道，另一个重要方向是交通与过境合作，或将讨论开通新铁路口岸、升级既有基础设施、扩建里海港口及“霍尔果斯”陆港等议题。哈中双方意图将交通走廊转变为全功能经济通道。

众所周知，哈国经济高度依赖原材料出口。国家元首与多位经济学家多次强调，需依托创新体系推动多元产业发展。哈萨克斯坦政治研究中心主任阿依达尔·埃米列巴耶夫指出，应充分利用此次中国国家主席访哈契机，就生产技术领域关键项目展开磋商。

—中国当今经济质量极高，不应再将其简单视为世界工厂。中国已迈入科技强国行列，在人工智能与创新项目方面不逊于任何国家。因此，与中国在制造业领域开展合作，不论在质量还是价格方面都更具优势。相比西方高技术产品的高价与复杂物流，中国则具备地缘邻近、成本合理等显著优势。-他表示。

当前哈萨克斯坦对华出口仍以原材料为主。从去年的数据来看，石油、天然气和贵金属依旧位居前列。今年的统计也表明该趋势未有变化。因此，此次会谈中有望涉及可再生能源、氢能、核能及农业新项目。同时，还计划扩大在科研中心建设、人工智能、网络安全及数字贸易方面的合作。

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阿依达尔·埃米列巴耶夫强调，尽管应推动多元合作，但现有原材料出口项目也不容忽视。在当前国际局势动荡的背景下，仅依靠原材料吸引中方并不容易，尤其在北方邻国也将石油和天然气出口重心转向中国的当下。

—我们与俄罗斯在油气市场存在竞争关系。受制裁影响，俄罗斯将石油和天然气主要出口至中国和印度。这似乎使得中国将哈萨克斯坦视为潜在的替代资源供应国。在此背景下，我们必须努力扩大原材料出口能力，这就要求加快油气管道的更新并提升输送能力。-他表示。

铁路枢纽与水资源问题

此次习近平主席还将出席“中亚—中国”峰会。在这一背景下，区域政界普遍关注“中亚+中国”机制下的新合作机遇，因为此次阿斯塔纳会晤所达成的共识，或将对整个地区格局产生深远影响。

此前，托卡耶夫总统表示，力争到2030年，将中国与中亚国家贸易额提升至1000亿美元。目前，这一目标正按阶段稳步推进。2022年，该数据为700亿美元，2023年已突破950亿美元。通过跨里海运输走廊运往欧洲的中国产品量，在两年内增加了450万吨。

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阿依达尔·埃米列巴耶夫指出，峰会期间将讨论交通与过境路线，特别可能审议中亚各国发展联合运输走廊的方案。

—中亚国家是时候协同推进物流项目了。此前曾出现过彼此绕行、规避领土的做法。因此，与中方协商达成中亚统一运输路线的共识，具有现实意义，。-他说道。

尽管各方都在寻求提升过境潜力，但在与中国的物流合作中，铁路标准仍是一大瓶颈。鲜为人知的是，中哈两国铁路轨距不同，致使来自中国的货运列车无法直接驶入哈萨克斯坦境内。

—中哈铁路轨距标准不统一，中国与欧洲为标准轨，而哈萨克斯坦与俄罗斯为宽轨。这导致列车抵达哈中边境后必须更换车轮或转运。若能统一技术标准，将极大缓解物流障碍，促进区域经贸发展。-他说。

嘉德拉·埃塞特克兹指出，此次峰会将重点讨论中部走廊的过境潜力。中哈双方均表现出强烈推动意愿。

Фото: Midjourney

—这条连接中国与欧洲的中间走廊已被证明卓有成效，正逐步从“替代通道”转型为主通道。中国与欧盟也均明确表达了扩大该路线货运量的意愿。例如，中方计划在该通道瓶颈段进行大规模基础设施投资，力争到2030年将通行能力提高3至4倍。同时，边境口岸及物流枢纽（如霍尔果斯、‘霍尔果斯—东大门’）的联合开发，以及数字贸易平台的上线，正使哈萨克斯坦在欧亚交通网络中的地位日益提升。-她补充说。

两位专家均认为，峰会还可能推动中亚国家与中国在人工智能、生物科技、量子计算、科技园及科研中心建设等领域开展初创合作项目。与此同时，跨境水资源管理与气候议题也有望纳入议程，尤其是调节跨界河流水位、水利系统建设以及农业科技投资等设想，均有可能获得实际支持。

【编译：阿遥】