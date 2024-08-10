中国临沂国际商品展亮相阿拉木图 助力双边贸易稳步发展

本次展会展示了来自约100家中国制造企业的产品，涵盖了从服装到农业机械、建筑材料、家具和电子产品等多个领域。这一广泛的产品线不仅展现了中国制造的实力，也为中亚市场带来了更丰富的选择。

中国是哈萨克斯坦四大投资国之一，双边贸易关系密切。根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，两国计划将双边贸易额提升至1000亿美元。而此类展览正是促进这一目标实现的重要举措。此前，临沂市已在肯尼亚、韩国、俄罗斯等地举办过类似的大型展览，未来计划在更多地区开展。

哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会会长哈纳特·贝赛克在展会期间表示，本次展览以全新形式呈现，不仅促进了商人之间的联系，也加深了两国人民的友谊。他强调，如果展览能够有利于加深两国之间的合作，未来将考虑每年定期举办。

中国临沂市商务局局长程凯表示，已有1000多名哈萨克斯坦企业家对本次展会表现出浓厚兴趣。他指出，展会的成功举办必将进一步加强两国未来的伙伴关系与友谊。

【编译：阿遥】