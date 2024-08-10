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中国临沂国际商品展亮相阿拉木图 助力双边贸易稳步发展
（哈萨克国际通讯社讯）8月8日至10日，中国临沂国际商品展在阿拉木图市举行，吸引了众多来自各地的采购商前来参观。此次展会由哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会和中国临沂市共同主办，旨在打造中亚地区最大的临沂出口产品盛会。
本次展会展示了来自约100家中国制造企业的产品，涵盖了从服装到农业机械、建筑材料、家具和电子产品等多个领域。这一广泛的产品线不仅展现了中国制造的实力，也为中亚市场带来了更丰富的选择。
中国是哈萨克斯坦四大投资国之一，双边贸易关系密切。根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，两国计划将双边贸易额提升至1000亿美元。而此类展览正是促进这一目标实现的重要举措。此前，临沂市已在肯尼亚、韩国、俄罗斯等地举办过类似的大型展览，未来计划在更多地区开展。
哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会会长哈纳特·贝赛克在展会期间表示，本次展览以全新形式呈现，不仅促进了商人之间的联系，也加深了两国人民的友谊。他强调，如果展览能够有利于加深两国之间的合作，未来将考虑每年定期举办。
中国临沂市商务局局长程凯表示，已有1000多名哈萨克斯坦企业家对本次展会表现出浓厚兴趣。他指出，展会的成功举办必将进一步加强两国未来的伙伴关系与友谊。
【编译：阿遥】