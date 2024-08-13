中国哈萨克族姑娘跨国骑行抵达哈萨克斯坦首都

布尔兰·阿德列特克兹出生于中国新疆额敏县的哈萨克族裔姑娘。为了表达对哈萨克斯坦与中国之间的睦邻友好关系的支持，这位年仅20岁的姑娘，骑着自行车从中国新疆首府乌鲁木齐启程，跨越了上千公里的路程，抵达哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

首都市民和记者代表在阿斯塔纳市中心的“生命之树（巴伊铁列克）”观景塔公园欢迎布尔兰·阿德列特克兹的到来。

-很高兴平安抵达阿斯塔纳，并与您们会面。很感谢大家的热情接待。我筹备这个行程已经有很长一段时间了。最终下定决心后，我在7月21日从乌鲁木齐出发踏上了旅途。我最重要的目的，就是宣传中国和哈萨克斯坦两国之间的友谊。今年是“一带一路”倡议的10周年。哈中两国实施相互免签制度以来，双边游客量不断增加。我相信，两国之间的友谊将继续加强。-她说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

据她介绍，炎热的天气和遥远的路途对她造成了一定的困难。

-这是我第一次骑自行车踏上旅途。我每天骑行100-150公里。路上，我遇到了炎热天气的挑战，甚至出现了轮胎爆胎和断链的情况。但是，我自己进行了维修，客服了所有困难。我每天5点出发，晚间休息。路上遇到了很多好心人，得到了他们的支持。我在这趟旅途中经历了很多，为我的人生留下了很多美丽的回忆。此外，我一路上欣赏了哈萨克斯坦的优美风景，留下了深刻的影响。-她说。

世界哈萨克人协会阿斯塔纳市负责人向布尔兰·阿德列特克兹表示祝贺，并颁发了奖状。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

【编译：小穆】