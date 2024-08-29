中国摔跤队将参加第五届世界游牧民族运动会

中国“哈萨克式摔跤”协会主席、优秀教练、国家一级裁判苏拉布阿勒德·阿赫梅特吾勒表示，“哈萨克式摔跤”项目在中国发展得很好，经常会举行地区级和城市级大赛。

-两国友好合作的发展框架下，我们有幸参加即将在阿斯塔纳举行的世界游牧民族运动会。我们运动员将在“哈萨克式摔跤”项目德8个体重级别中角逐。-他说。

Фото: Сұрабалды Ахметұлының жеке архивінен

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据悉，第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。预计将有来自世界89个国家的约2500名运动员参加。本届游牧民族运动会将设21个竞技项目和10个表演项目，共计产生97枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

据此前报道，第五届世界游牧民族运动会开幕式门票现已售罄。

【编译：小穆】