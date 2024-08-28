中国石油巨头或将调整全球战略，聚焦哈萨克斯坦

CNPC经济技术研究院(ETRI)院长陆如泉表示，考虑到主要目标国家的制裁限制，延续现有合同，特别是在哈萨克斯坦，是更为务实的选择。

目前，CNPC及其子公司中国石油天然气（PetroChina）面临国内石油产量停滞和新项目储备不足的困境。同时，随着经济增长放缓和电动车使用的增加，国内石油需求下降，而地缘政治障碍加剧了公司在国际市场的操作难度。

CNPC可能会重启对大型油气资产的投资，重新担任运营商的角色，正如20年前该公司以40亿美元收购加拿大PetroKazakhstan以及在印度尼西亚购买Devon Energy资产时那样。

陆如泉表示，这一战略调整标志着亚洲最大石油生产商将回归更为积极的收购政策，类似于20世纪90年代和2000年代扩展至苏丹、乍得以及与哈萨克斯坦和印度尼西亚达成交易的时期。

他进一步指出，CNPC需要开展新的全球收购活动，尤其是在全球能源需求格局发生深刻变化的背景下。公司计划扩大在卡塔尔的液化天然气投资，并积极寻求南美洲深水区块的机会，尤其是在靠近圭亚那的油田区域。

然而，由于像委内瑞拉、伊朗和俄罗斯等富含碳氢化合物的目标国家面临制裁限制，陆如泉称，延续现有合同，尤其是在哈萨克斯坦和印度尼西亚的合同，可能是更为实际的选择。这些合同即将到期，续约可能会成为CNPC维持国际业务稳定的关键途径。

值得一提的是，CNPC是全球三大石油公司之一，在哈萨克斯坦的石油和天然气工业中累计投资超过450亿美元。目前，CNPC在哈萨克斯坦的企业雇佣了超过3万名员工，其中98.3%为哈萨克斯坦本地人。

背景资料：PetroKazakhstan 最初是一家加拿大公司，名为Hurricane Hydrocarbons Ltd.，总部位于卡尔加里。它的全部业务集中在哈萨克斯坦，1991年进入哈萨克斯坦市场并参与多个油田的开发。2003年，该公司更名为PetroKazakhstan。2005年， CNPC通过其子公司以41.8亿美元的价格收购了PetroKazakhstan的100%股份。然而，根据哈萨克斯坦的相关法律，CNPC在收购后又将33%的股份回售给了哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGaz）。因此，目前CNPC持有PetroKazakhstan 67%的股份，KazMunayGaz拥有33%的股份​。

【编译：达娜】