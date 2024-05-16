中亚五国将在三大方向上凝聚力量开展有效合作

哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫、吉尔吉斯安全会议秘书马拉特·伊曼库洛夫、塔吉克斯坦安全会议秘书纳斯鲁拉·马哈茂德佐达、乌兹别克斯坦安全会议秘书维克托·马赫穆多夫以及塔吉克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使安纳米拉特·亚格米罗夫出席会晤。

会上，哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫指出，在各国元首具有前瞻性和明确目的性的联合努力下，中亚五国之间的合作关系已经达到了一个新的高度。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

- 这同时也体现了我们各国间数个世纪以来的友好互信、兄弟情谊和睦邻关系在今天的延续。在五国关系的深化进程当中，中亚国家元首政治磋商会议具有重要的作用。这一互动形式有力推动了中亚国家在贸易、产业合作、能源、交通、物流等领域的全面合作发展。- 哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫说。

努尔达吾列托夫强调指出，今年8月，中亚五国元首将齐聚阿斯塔纳，出席第六届中亚国家元首峰会。

- 地缘政治和经济动荡无疑正在对本地区安全局势产生负面影响。正如今天哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在与我们会晤期间所言，中亚国家安全会议秘书会晤机制的建立，正是为了凝聚五国合力，共同应对内外威胁和挑战。同时，我们相信这种互动形式将有助于增强政治和经贸合作发展的积极动力。- 努尔达吾列托夫说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

努尔达吾列托夫还感谢了中亚各国在哈萨克斯坦洪灾期间提供的积极援助。

中亚国家安全会议秘书首次会议围绕三项重要议题开展了讨论。

这三大议题分别是：1.水资源和能源安全；2.粮食安全；3保障中亚国家安全及发展物流交通潜力。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

值得一提的是，16日，哈萨克斯坦总统在总统府集体会见了到访的中亚各国安全会议秘书。托卡耶夫总统在会谈中高度评价了中亚国家当前的一体化合作水平并指出，当今时代绝大多数的地缘政治挑战都具有跨境性质，因此必须凝聚合力共同与之对抗。

【编译：木合塔尔·木拉提】