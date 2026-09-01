中国专家：上合组织注重决策实际落实

（哈萨克国际通讯社讯）山东大学特聘教授、上海合作组织研究院执行院长盛力接受哈通社驻北京记者采访时表示，在比什凯克举行的上海合作组织国家元首理事会第26次会议表明，各方互动日益务实和全面。

- 在比什凯克举行的上海合作组织峰会以以往通过的各项决定为基础，落实了《天津倡议》，完善了体制和法律机制，并在总结该组织25年发展历程的基础上，确定了未来的优先事项。-盛力说。

他回顾说，去年上海合作组织领导人通过了《天津宣言》和《上海合作组织2035年前发展战略》，为安全、经济和可持续发展领域的长期合作指明了方向。

- 当然，打击恐怖主义和跨国犯罪仍然是上海合作组织的首要任务之一，但在过去25年中，该组织的议程已扩展到贸易、投资、能源、环境和网络安全等领域，使合作更加务实和全面。-他说。

中国专家认为，上海合作组织持续成功发展的关键因素在于通过落实各项文件中载明的各项决定，提高其机构效能。

- 在比什凯克举行的第26届上海合作组织峰会的主要目标是维护“上海精神”，加强合作机制，并将各项协议转化为具体成果。-盛力教授说。

据此前报道， 托卡耶夫总统在比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会会议和“上合组织+”会议并发表讲话，就安全合作、经贸投资、交通物流、人工智能以及上合组织改革等重点议题提出一系列倡议。