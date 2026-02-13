阿斯塔纳隆重迎接国际特警锦标赛冠军团队凯旋

本届国际特警锦标赛（UAE SWAT Challenge–2026）于2月7日至11日在阿联酋迪拜举行，是该项国际反恐特种部队赛事的第七届比赛。来自48个国家的109支精锐队伍围绕战术行动、突击攻坚、人质救援、高空设施突破及综合障碍赛等五个高度贴近实战的科目展开为期五天的激烈角逐。

哈萨克斯坦共派出5支特种部队代表队参赛，分别来自国家警卫局、内务部和国家安全委员会。各队在多个项目中展现出色的战术素养与协同能力，在综合排名中取得突破性成绩——Kaz SWAT Team C勇夺团体冠军，Kaz SWAT Team A荣获亚军。这是哈萨克斯坦参加该赛事以来取得的历史最佳战绩，也标志着本国特种力量整体实力迈上新台阶。

Kaz SWAT Team C队员穆斯利姆在接受采访时表示，这是他首次参加该赛事，最深刻的体会是速度、协作与心理稳定的重要性。

穆斯利姆指出，最终成绩很大程度上取决于赛前的冷静心态。训练时一切看似从容，但正式比赛环境下，面对观众与镜头，任何紧张或失误都可能影响发挥。因此，心理准备与团队默契同样关键。

值得一提的是，哈萨克斯坦“托米丽斯（Tomiris）”女子特警队在本届比赛中表现突出，在所有女性参赛队伍中排名第一，并在综合成绩上超过大部分国家男子队伍。赛事实行统一强度标准，不设性别单独榜单，充分体现了专业能力和实战水平的公平比拼。“Tomiris”队员以顽强意志和过硬素质赢得广泛关注，展现了哈萨克斯坦女性特战力量的风采。

近年来，哈萨克斯坦特种部队在该项赛事中的表现持续提升。自2019年首次参赛以来，参赛阵容不断扩大，整体竞争力显著增强。本届赛事包揽冠亚军的成绩，进一步巩固了哈萨克斯坦在国际特种部队竞赛舞台上的强队地位。

此前，哈萨克斯坦总统已向在迪拜举行的UAE SWAT Challenge–2026国际比赛中取得优异成绩的本国代表队表示祝贺。此次凯旋归来，不仅是一次荣誉的见证，更彰显了国家特种力量专业训练水平和综合作战能力的持续提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】