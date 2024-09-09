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    13:48, 09 9月 2024 | GMT +6

    中国哈萨克族摔跤手：来哈国参加世界游牧民族运动会是我的荣幸

    中国哈萨克族摔跤手
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）第五届世界游牧民族运动会正在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

    在这一盛大的国际性赛事中，参赛选手中也包括了来自中国的哈萨克族裔同胞。

    哈通社记者有幸采访到了其中一位名叫叶拉斯尔·沙伊肯吾勒的摔跤运动员。

    这位来自中国的同胞，正在参加9日开始的哈萨克式摔跤项目。

    记者：叶拉斯尔，能否请您简单的做一个自我介绍？

    叶拉斯尔：我的名字是叶拉斯尔·沙伊肯吾勒。我出生于中国和哈萨克斯坦交界的塔城市。今天，我来到了哈萨克斯坦，参加首次在这里举办的第五届世界游牧民族运动会。我参加的项目是哈萨克式摔跤74公斤级别。

    记者：你是第一次来这里吗？

    叶拉斯尔：是的，是第一次。

    记者：哈萨克的国度给你留下了什么样的印象？感受如何？

    叶拉斯尔：非常棒！阿斯塔纳是一个非常干净和美丽的城市。游牧民族运动会的举办水平很高，令人赞叹。我对能够在哈萨克斯坦举办的这种国际性赛事中参赛，感到非常荣幸和自豪。

    记者：中国队这次来了多少名摔跤运动员？

    叶拉斯尔：总计有9名运动员来此，参加哈萨克式和传统式摔跤。我在哈萨克式摔跤项目中的首场比赛很顺利，但遗憾的是在第二场被对手击败了。接下来我将参加传统摔跤项目的赛事。

    记者：在中国，为了参加第五届世界游牧民族运动会而举行的资格赛是如何组织的？你是通过取得怎样的成绩得以入选国家队的？

    叶拉斯尔：在中国专门举办了关于第五届世界游牧民族运动会的资格赛。我参加了资格赛，并取得了胜利。比赛并非只有一场，而是举办了许多场。在所有的比赛中，我都取得了很好的成绩。最终，我得以站在了第五届游牧民族运动会的赛场之上。

    记者：你在中国都取得过哪些成就？

    叶拉斯尔：中国有中式摔跤，我是该项目的全国冠军。我也经常参加哈萨克式摔跤的比赛。

    记者：中式摔跤和哈萨克式摔跤有什么异同？

    叶拉斯尔：主要是在技术和计分要求方便存在一些差异。

    记者：感谢你接受采访！

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 中国 哈萨克 游牧民族运动会
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