中国能为哈萨克斯坦核电站建设提供哪些支持？

据悉，目前，中国共有57座核电站在运行，另有47座正在建设中。赵刚指出，中国可以凭借自身的核能发展计划，帮助哈萨克斯坦在未来实现自主、安全地运行核电站。此计划将重点培养核能领域的人才，增强哈萨克斯坦的本地技术能力和人力资源建设。

另外一名中国核电设计专家江辉夏进一步介绍，HBR-1000系列核反应堆在哈萨克斯坦的建设周期较长，首个反应堆的施工预计将耗时约68.7个月。但后续模块的建设将大大缩短时间，因为基础设施已经建立。

他还特别强调了中国核电站的高安全性，表示中国的核电站已为各类可能的事故和微小故障准备了完备的防护措施。江辉夏补充道，大多数事故甚至不会演变成重大事故，通常只是操作性故障。即使是反应堆的关闭，也不会对反应堆外部环境造成任何影响。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

值得一提的是，KazAtomExpo-2024核能技术展27日在阿斯塔纳举行。

【编译：达娜】