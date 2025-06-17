中亚五国领导人与中国国家主席再聚首，合作议题有哪些新看点？

首届“中亚－中国”峰会于2023年5月19日在中国西安举行。出席的包括哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、中华人民共和国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。

各国元首就区域与中国之间的合作进行了深入交流，并签署了《西安宣言》，共同达成多项合作倡议。

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在首届峰会上，托卡耶夫总统提出了中亚地区国家需要共同努力推动的多项合作方向，包括：

提升双边和多边贸易额；

共同开发“霍尔果斯”哈中国际边境合作中心的潜力；

促进电子商务领域的互联互通；

借助中国大型电商平台，推动中亚国家产品进入中国市场；

在哈萨克斯坦设立的新海关仓储中心储存合作伙伴的货物；

推动建立“C5+China”统一电子商务平台；

加强交通物流基础设施建设；

制定中亚与中国工业合作发展计划，推动工业领域协作；

拓展能源合作，尤其是石油天然气行业；

发挥中亚农业潜力，在“霍尔果斯”合作中心建立联合食品物流中心；

合作开发跨境水资源，引入中方先进水利管理技术；

推动文化、教育和旅游合作，包括编制“丝绸之路”旅游运营商名录、为团队游客实行免签制度，并打造统一旅游集群；

保障地区安全与稳定。

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托卡耶夫总统指出，这些倡议不仅体现了哈萨克斯坦加强全方位合作、巩固互信关系的坚定意愿，也将为构建可持续的战略伙伴关系奠定基础。他强调，延续合作势头、推进务实合作方向，对于地区发展至关重要。

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多场配套论坛活动为峰会预热

在本次峰会举行前夕，阿斯塔纳还举办了一系列旨在深化双边合作的专题活动。

其中，“中亚—中国：能源”论坛于昨日举行。哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫在论坛发言中指出，目前中国企业正在哈境内参与实施30个可再生能源项目，总装机容量达1700兆瓦。

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- 此次论坛为双方在能源、工业、科技与教育领域的深层次合作打开了新篇章，已成为一个重要平台。 - 阿克肯杰诺夫表示。

此外，在“中亚－中国”第二届产业与投资合作论坛上，哈中双方共签署了近60项协议，协议总额约达250亿美元。

哈萨克斯坦第一副总理罗曼·斯卡利亚尔在论坛中指出，目前有近1万家中资背景企业活跃在中亚市场，其中在哈萨克斯坦境内落地实施的中资项目已有224个，总金额超过660亿美元，创造了近5万个就业岗位。

值得一提的是，在本次论坛上，双方还签署了一项关于联合勘探跨境铀矿带的框架协议。

根据哈萨克国家投资公司Kazakh Invest提供的信息，该协议由哈萨克斯坦萨特帕耶夫地质研究所、中国地质大学、中核地质勘查集团有限公司以及厦门万里石股份有限公司共同签署。根据协议，合作方将联合开展对“下伊犁盆地—伊犁谷地”铀矿带的地质调查研究，并将该带纳入核能合作的中长期发展规划。

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中亚与中国的民心沟通平台同步启动

作为“中亚－中国”框架内的重要组成部分，当天还在阿斯塔纳举办了题为“睦邻友好携手共进”人文交流活动。

哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林在论坛致辞中宣读了总统贺信，他表示，中亚国家的潜力与中国巨大的经济实力相结合，正推动双方多边合作进入更高水平。

- 中亚与中国的深化接触，不仅是对当下合作的延续，更是对我们各国未来发展的战略性投资。我们坚信，围绕信息、文化及新技术领域开展的联合项目，将进一步巩固互利共赢的伙伴关系。 - 卡林说。

从高层峰会到人文交流，从能源合作到产业投资，中亚与中国的合作正不断走深走实。当前，面对复杂多变的国际形势，区域国家携手构建命运共同体的意愿愈发坚定，也为未来的共同发展奠定了坚实基础。

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【编译：达娜】