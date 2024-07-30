中国驻哈萨克斯坦阿克托别总领事馆开馆

中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄在仪式上发言时表示，中国驻阿克托别总领事馆的设立，是哈萨克斯坦与中国关系史上的重要篇章。

- 在中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦之后，总领事馆的开馆，势必将进一步促进两国企业界和游客的往来。- 张霄说。

Фото: Алтинай Сағиндиқова/Kazinform

中国大使表示，2025年将是哈萨克斯坦的中国旅游年，届时来自中国的投资和游客也将变得更加频繁。

- 去年，中国成为了哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，两国双边贸易额达到了410亿美元。而今年上半年双边贸易同比增长18%。我相信，驻阿克托别总领馆将促进这方面的工作，更好的推动双边区域关系发展和人文互动。- 张霄说。

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阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫在开馆仪式上发言时表示，总领馆的设立具有重要的意义。

- 哈中两国建立了紧密的关系，是战略伙伴国家。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平的多次会晤就是其明证。- 他说。

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州长也强调指出，总领馆将为两国经贸合作和旅游业的繁荣带来良好的影响。

- 我认为，随着时间的推移，两国关系将愈发紧密。哈萨克斯坦也在中国的西安开设了总领事馆，这个领事馆也将发挥同样的作用。- 阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫说。

值得一提的是，此前，阿克托别州长阿斯哈特·沙哈洛夫与中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄率领的代表团举行了会晤。双方就两国在睦邻关系、经济、贸易和文化交流领域的合作事宜进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】