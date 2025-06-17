塞利克·朱曼哈林：中国是全球领军者，中亚是潜力巨大的地区

他指出，将中亚国家的潜力与中国的巨大机遇相结合，将为互利合作与伙伴关系架构带来前所未有的提升。

- 这种进步首先得益于各国领导人之间的真诚友谊和信任关系。‘元首外交’已成为加强中亚与中国伙伴关系的重要力量。我们在各领域深化合作拥有巨大机遇。中国无疑是经济和技术领域的全球领导者之一。中国企业的产品以高质量、可靠性和创新性著称。中国始终是进步的引领者，为全球人民生活质量的提升作出巨大贡献，- 朱曼哈林在商务理事会开幕式上表示。

中亚是一个快速发展、潜力巨大的地区，为全方位合作创造了有利条件。中国投资者的跨国项目推动了地区经济互联互通水平的提升。

目前，哈萨克斯坦及其他中亚国家正在进行经济改革，为双边互利合作开辟了新机遇。

- 贸易经济合作是我们首要的优先方向。中亚地区与中国的贸易额增长迅猛。2024年，这一指标达到950亿美元，其中近一半来自哈萨克斯坦，双边贸易额达到创纪录的440亿美元。未来，我们计划将双边贸易额翻倍。为此，需进一步发展无障碍贸易并加强商界直接联系，- 朱曼哈林说。

此外，电子商务为贸易关系注入了新动力，为商品和服务的快速交换提供了可能性。

- 我们支持中国国家主席的倡议，并确认准备参与建立“丝绸之路电子商务试点区”项目。我们在“阿里巴巴”和“京东”等电商平台上开设国家馆已有经验，- 部长说。

值得一提的是，今天将在首都举行第二届“中亚—中国”峰会，来自中亚五国的领导人和中国国家主席将出席。

首届峰会于2023年5月19日在中国西安举行。首届峰会期间，各国领导人签署了《西安宣言》并通过了多项倡议。

【编译：木合塔尔·木拉提】