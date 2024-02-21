中国网安企业疑似窃取哈国公民信息 数字部联合国安委启动调查

在这些被公开的内容当中，出现了哈萨克斯坦主要移动运营商的机密数据，以及哈萨克斯坦电信股份公司和统一养老储蓄基金（БЖЗҚ/ENPF）的文件。

数据分析显示，被盗信息量以 TB 为单位。其中，2019-2020 年 beeline.kz 的泄露信息量为 637gb，kcell.kz 为 820gb，tele2.kz 为 1.09tb，telecom.kz 为 257gb（2021 年）。统一养老储蓄基金的信息泄漏量达到 1.92GB（2019年）。

此外，IDNET 和 IDTV 等数字服用供应商的用户数据以及订阅者的个人数据、登录名和密码等也在泄露数据之列。

在该中国网安公司被公开的内部信息截图当中，还出现了有关哈萨克斯坦国防部和阿斯塔纳航空公司的内容。

Фото: chinovnik_qaz

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哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部20日发布公报称，正在协同哈萨克斯坦共和国国家安全委员会，对相关文件资料进行分析研究。

数字发展部表示，根据调研结果，将针对相关机构开展计划外的检查，查明其是否遵守了哈萨克斯坦共和国法律中关于保护公民个人数据信息及其他信息安全的规定。

数字发展部同时提醒哈萨克斯坦公民，在使用外国网络在线平台和其他互联网应用程序等服务时，需高度注意保护个人信息的安全性，尽可能使用复杂的密码，保持设备上的软件更新，不要回复可疑消息或打开来自未知发件人的链接，不要将个人信息及设备的使用权限授权给不熟悉的网站和应用程序，在提供个人信息之前，务必检查网站和应用程序的声誉。

如果发现个人信息遭到泄露，为防止发生负面情况，权利受到侵犯的个人数据主体可以书面形式或通过E-Otinish联系数字发展部信息安全委员会以提起行政诉讼。信息安全委员会将协助公民开展维权。

【编译：木合塔尔·木拉提】