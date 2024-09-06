驻西安总领馆向中国企业推介哈国经贸潜力

克拉巴耶夫·佐齐汗总领事向中方全面介绍了我国经济社会发展方向正在进行的改革及主要工作重点。他表示，国家发展规划中确定的经济社会最终转型项目将为提高哈萨克斯坦和陕西地区之间的投资合作率铺平道路。

参加座谈的地方政府和企业团体代表认为，哈萨克斯坦共和国政府旨在改善投资环境的先决条件和新税收制度的发展对哈萨克斯坦产生了积极影响。对国家元首“为各级外国投资来源提供全面援助”的任务表示期待。政府投资部门将加大保障力度，大规模保护外商利益。对公私合作资助的大型项目表现出兴趣。

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总领事向与会者解释了国家元首托卡耶夫在国情咨文中提到的在能源、公共经济、旅游、自然保护和绿化、汽车制造等重要领域投资具体项目的可行性。举例说明了全球政治局势和经济问题，哈萨克斯坦在地缘政治中与周边国家稳定的友好关系对于“哈萨克斯坦制造”产品的出口提供巨大潜力。

在了解了国家发展规划后，中国企业代表对参与哈萨克斯坦新能源、解决环境问题的“绿色”项目表达了兴趣。

活动框架内，双方同意继续开展互利合作，并尽快在总领馆的组织下组织中国企业前往哈萨克斯坦各地区进行商务考察。