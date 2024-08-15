中国企业将在哈萨克斯坦落实矿产冶金业项目

（哈萨克国际通讯社讯）据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫和哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席叶尔詹·叶列克耶夫15日会见中国紫金矿业（Zijin Mining Group）公司董事长陈景河。

会谈中，双方就该公司在哈萨克斯坦落实金、铜和多金属矿床投资项目前景进行了讨论。

紫金矿业公司代表谈到了寻找合适矿藏问题。初期投资额为1亿美元。在项目框架下，该公司计划建造一座浓缩工厂，用于生产有色金属和贵金属精矿，这些精矿将被送往哈萨克斯坦的冶金厂进行金属冶炼。

该项目的落实将为当地创造1000个稳定工作岗位，并将有助于推动中小企业的发展。

此外，公司拟在新领域开展地质勘探，这将有助于增加哈萨克斯坦矿藏和原材料储量。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

库安特洛夫向中国投资商就哈萨克斯坦的投资环境和国家支持举措，其中就投资机制和冶金业情况进行了介绍。

-我们高度重视矿产工业领域。哈萨克斯坦地质部门的发展理念强调了矿产勘探和生产对国家经济的特殊重要性。我们愿意为你们的项目在哈萨克斯坦境内成功实施提供全面的支持。-他说。

中国投资商感谢哈方的热情款待，并表示愿意实施联合投资项目。

【编译：小穆】