中国汽车品牌何以在哈萨克斯坦车市占有一席之地？

有人甚至声称：中国汽车正在“征服哈萨克斯坦的汽车市场”……这是真实的吗？为什么中国品牌会在哈萨克斯坦受到欢迎？

统计数据显示，现代、雪佛兰、起亚等哈萨克斯坦国内市场上传统上受欢迎的汽车品牌，今年前7个月销量出现了较大幅的下降。与此同时，中国汽车品牌的受欢迎度则似乎正在不断攀升。

哈萨克斯坦汽车工业联盟宣布，哈国汽车经销商们在2023年共售出了20万台新车，销售量较2022年增长了60%。该联盟称，今年它们保持了这个良好的增势。

有一些分析人士曾认为，2024年哈国汽车交易市场可能会迎来一个销量下降的时期，但前7个月的统计显然推翻了这个结论。就总量而言，2024年前七个月哈国新车销量与2023年同期保持了均势，差距不超过1%。

而造成这一结果的主要因素，就在于中国品牌汽车销量的上升。

根据哈萨克斯坦汽车工业联盟的报告，2024年前7个月，奇瑞、哈弗汽车销量较2023年同期增长约50%，江淮甚至翻倍。除上述品牌外，销量前十名中还有捷途、长安、吉利。

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃表示，目前呈现强劲增长的中国品牌，在去年的报告期内要么刚刚进入市场，或者销量在当时才开始提升。

现代、雪佛兰和起亚这三个品牌，虽然仍牢牢占据着新车市场总体销量的前三位，但其合计的市场份额，已经从2023年俄65%下降到了2024年的45%。

具体来说，在2023年，现代汽车占据了整个市场的26%，今年同期为22%；雪佛兰的份额在2024年从25%下降至10%，销量较2023年同期下降60%；起亚的销量也相比2023年下滑了8.3%，不过在总量上，已经超过雪佛兰，成为了汽车市场上的第二位。

需要指出的是，上述三大品牌均已经完成了在哈萨克斯坦的本土化生产。2024年上半年，哈萨克斯坦汽车企业Allur集团旗下的制造厂，共生产雪佛兰和起亚品牌汽车38 691台。而Hyundai Trans Kazakhstan以及Hyundai Trans Almaty公司，合计生产现代汽车19 330 台。

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃援引上述数据指出，在这样的情况下，认为中国汽车品牌“征服了哈萨克斯坦市场”，显然为时尚早。

- 未来国内生产商将继续保持领先地位。目前，哈萨克斯坦制造商正经历暂时的统计下滑，因为去年他们的业绩非常高。虽然各种原因导致市场需求出现延迟，但既然在 2023 年制造商能够满足需求，那么在2024年也是一样。因此，对比出现下降也是很自然的。在实践中，国产品牌也具有领先地位。- 玛卡舍娃说。

Allur公司的代表将哈萨克斯坦国产汽车（包括雪佛兰、起亚等品牌）产销量下降的主要原因归咎于供应链的重大变化，特别是装配零件的交付延迟。而除了零部件库存延迟之外，一些国内制造商还面临临时存储仓库不足等问题。

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃指出，由于汽车配件的交付问题，现代工厂在近两个月的时间里一直实行一班制而不是两班制，这意味着这些套件必须从一个临时存储设施转移到另一个临时存储设施。这种情况直到八月份才得到解决，从本月开始，制造商打算加足马力进行生产，以便于补偿之前减少的汽车产量。

不过，如果我们将话题转回到“为什么中国汽车会对哈萨克斯坦汽车市场造成冲击”上时，答案似乎也是显而易见的。考虑到预算细分市场的可用性，中国汽车品牌正在通过提供各种刺激销售的金融产品套餐，并凭借自身价格实惠、预算简单、选择众多和配置丰富的特色，吸引消费者，来尝试填补哈萨克斯坦汽车市场出现的利基市场。

事实上，很多哈萨克斯坦消费者已经认识到，许多中国汽车的性能并不亚于其更有声望的竞争对手。由于汽车技术的进步，以及在价格与质量之间取得的良好平衡，中国品牌的知名度正在不断提高。

中国制造商以合理的价格提供了多种选择，包括时尚的设计、舒适性、主动安全性以及先进的技术解决方案。

与此同时，中国品牌汽车的经销商也承诺提供富有吸引力的保修条款。

广泛的授权经销商网络以及大量的原装备件等，也是中国汽车在哈萨克斯坦市场上崭露头角的巨大优势。

【编译：木合塔尔·木拉提】