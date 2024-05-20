中国有五所高校为哈国留学生提供哈语授课

在会谈结束后两国外长共同主持的新闻发布会上，哈萨克斯坦外长穆拉特·努尔特列吾对哈中两国建立的互免签证机制将进一步推动双边旅游和人文交流表达了信心。

- 我们支持今年在阿斯塔纳开设北京语言大学分校的计划。与此同时，我们也支持在哈萨克斯坦开设其他中国先进技术院校的分支机构。正如我们所看到的一样，基于睦邻友好和相互尊重的哈中关系正在蓬勃发展当中。- 穆拉特·努尔特列吾在新闻发布会上说。

而中国外长王毅则指出，哈萨克斯坦与中国在高等教育领域的合作非常成功，两国都有大量留学生在各自的高校中求学深造。

- 当前有超过1万多名哈萨克斯坦留学生在华留学。在中国，为了满足哈萨克斯坦留学生的语言需要，有五所高校提供哈萨克文的教学。而在2023年的11月，两国建立了互免签证机制。- 王毅说。

王毅还指出，中国期待从哈萨克斯坦进口各种高质量的农产品。同时，两国还将继续加强基于中欧班列的物流运输合作，不断推进双边贸易和交通运输的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】