中国汽车品牌在哈萨克斯坦市场表现抢眼

尽管有专家预测汽车行业在2023年取得惊人业绩（198686辆新车，同比增长60%）后，2024年将出现下滑，但截至目前，汽车经销商仍能保持较高的新车销售量。7月底，同比差距微乎其微—不到1%（2023年为102040辆，2024年为101394辆）。以上数据由哈萨克斯坦汽车工业联盟提供（包括商用车）。

中国汽车品牌帮助市场维持上年度水平。根据哈汽车联盟数据，2024年1-7月，奇瑞和哈弗的销量与2023年同期相比增长约50%，JAC的销量翻了一番。此外，销量增长前十位的汽车品牌还包括Jetour（+1376.3%）、长安（+58.9%）和吉利（+166%）。

哈汽车联盟主席阿纳尔·马卡舍娃（Anar Makasheva）表示：

- 如果我们把现在出现增长的那些中国品牌放在一起，它们要么刚刚进入市场，要么只是在去年的这个统计期内增加了销量。

事实上，从整体数据来看，哈萨克斯坦汽车销售市场前三位——现代、雪佛兰和起亚尽管在2023年的销量有所下降，但仍然保持着自己领先地位。尽管这些品牌汽车的市场份额在1-7月下降至45%（去年同期为65%）。

现代汽车去年同期占据整个市场份额的26%，现在的份额为22%。雪佛兰的市场份额从25%降至10%，销量比2023年同期减少了近60%。雪佛兰目前排名第三，去年它排名第二。起亚现在取代雪佛兰上升至第二位，其降幅最低。

这三个品牌都在组织哈萨克斯坦本地化生产。根据哈汽车协会数据。2024年上半年，Allur集团（组装雪佛兰和起亚等）生产汽车38691辆（同比下降12.5%），Hyundai Trans Kazakhstan和Hyundai Trans Almaty生产汽车19330辆（同比下降22.4%）。

阿纳尔·马卡舍娃认为：

- 现在就说进口到哈萨克斯坦的中国品牌已经征服了我们的市场还为时尚早。未来，本国制造商将保持领先地位。现在，哈萨克斯坦生产商的统计数字暂时下降，是因为他们去年的表现很好。这是由于市场需求延迟（由于半导体危机和其他原因），制造商在2023年满足了这部分需求。而到了2024年，市场已经恢复正常销售，这也是对比中出现下滑的原因”。

马卡舍娃同时指出，包括雪佛兰和起亚在内的部分品牌汽车产销量下降的主要原因，是供应链的重大变化，特别是零部件交付延迟。她还表示，除零部件延迟交付，一些国内制造商在保税仓库（TSW）方面也遇到了困难。

Hyundai Trans Kazakhstan在6-7月的生产数据将是最低的。因为今年上半年，对清关属地定义进行了修订。现在，如果法人实体是阿拉木图居民，那么只能在阿拉木图清关和使用保税仓库。Hyundai Trans Kazakhstan位于一个工业区内，从地理位置看，使用阿拉木图州的保税仓库更便利。但由于该工业区属于阿拉木图市，因此他们不能使用此前常用的保税仓库。

据称，在近两个月的时间里，由于零配件供应问题，现代工厂的生产由两班倒改为一班制。马卡舍瓦说，这种情况已在8月得到解决，制造商打算从本月开始补货。

汽车市场监测和分析机构主任阿图尔·米斯卡扬（Artur Miskaryan）还介绍，仓库没有装满还有另一个原因，早在去年就有消息称，一些热门非中国品牌的车型将在今年更新。因此，在新车型上市之前，汽车厂商都会通过减少采购量、出售现有车型库存，以便为新车型腾出仓库。

以低价换市场份额

除了部分品牌本地化生产困难外，“中国”因素也可能直接影响市场份额。阿图尔·米斯卡扬在6月10日阿拉木图举行的汽车论坛上预测，未来几年中国汽车品牌将更加积极地扩张。

同一论坛上，江淮汽车哈萨克斯坦公司营销和客户服务部主任纳里曼·别克图罗夫（Nariman Bekturov）指出，中国汽车品牌正在通过提供各种金融产品刺激销量，以增加其市场份额。

纳里曼·别克图罗夫认为，以上原因使细分市场出现大幅增长。这部分市场必然有人占领，而中国汽车占领了这部分市场，因为他们的产品价格低廉，质量不错，而且物有所值。

Orbis汽车首席执行官迪娜拉·伊斯卡科娃（Dinara Iskakova）在评论来自中国的汽车品牌销量增长时表示，如今，哈萨克斯坦的买家已经感觉到，许多来自中国的汽车并不逊色于他们熟悉的竞争对手。

由于汽车的性价比高，中国品牌越来越受欢迎。中国制造商以相当合理的价格提供设计时尚，多种配置，以及先进的技术解决方案。此外，中国汽车的优势还包括极具吸引力的保修条款、广泛的授权经销商网络和充足的原装零配件供应。同时，中国品牌还提供极具吸引力的优惠金融方案。

唯一一个1-7月销量低于去年的中国品牌是Exeed（Orbis汽车产品组合之一）。

- Exeed是一个高端品牌，其销量下降是由于来自中国的新品牌和车型进入哈萨克斯坦市场，涵盖高端和大众领域。同时，在此期间，我们看到销售呈增长趋势的主要是在经济型市场。- 伊斯卡科娃说。

【编译：木合塔尔·木拉提】