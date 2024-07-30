特朗普遇刺：重塑美国政治格局的一枪

西方统治集团中的民粹主义增强

一方面，这种压力源于包括美国和欧洲在内的移民问题。移民问题在初期主要为当地的社会政策和就业形势带来了影响。随着移民人口比例的增加，影响逐渐蔓延到了政治领域。

另一方面，西方民主国家原本高效的选举程序在新的信息流环境下受到了挑战。事实上，西方民主国家的任何选举程序都基于代议制民主，这意味着选民通过选举将公共权力委托给某些机构。几乎与古希腊城邦的直接民主相同，开放的信息系统实际上创造了直接参与政治的效果。就好比在一个假想的城市广场上聚集了数百万人，一个颇具魅力的政治家在对着他们发表演讲。

由此民粹主义得到了增长，政治家可以直接面对公众。西方国家的传统政治精英因此而面临着严厉的批评。作为回应，他们在政策中融入了民粹主义元素，以期在战术上获得成功。然而，这一过程导致了以欧洲为主的传统政治基础设施的逐步瓦解。欧洲的传统政党渐渐被新兴势力所取代，这些新兴势力利用当前的局势直接与公众对话。

最近的法国选举就是一个典型的例子。传统的中右翼共和党由曾任总统的雅克·希拉克和尼古拉·萨科齐领导，在国民议会中只获得了5.41%的选票和39个席位。他们在左翼的长期对手社会党（曾由弗朗索瓦·密特朗和弗朗索瓦·奥朗德担任总统）加入了新的人民联盟阵线，但在180个席位中，他们只占了30个。

在德国，执政的社会民主党在欧洲议会选举中仅获得了14%的选票。在英国，民粹主义者奈杰尔·法拉奇在七次尝试后终于成功当选。他的“重建英国”党获得了14%的选票，但在650个席位的议会中只占5席。即便激进派候选人很受欢迎，也难以获得更多席位。纵然只有5名议员，法拉奇的民粹主义言论仍然能对英国的政治阶层造成很大困扰。

Фото: F. Florin

在法国，多数代表制的选举方式遏制了右翼民粹主义者玛丽娜·勒庞的“国民联盟”。传统的左右派与更激进的左翼“不屈法国”达成协议，互相支持，以防止勒庞获胜。

事实上，特朗普现象也与这种条件下的直接民主有关。他实际上绕过了传统精英和精心构建的中介机构，直接向美国社会发出呼吁。这为他在2016年对抗传统资深精英希拉里·克林顿时打下了铺垫。之后，他与由民主党控制的国会展开了长期斗争。后来发生了国会大厦骚乱事件，他至今仍面临审判。

2024年7月2日，美国最高法院裁定特朗普可以因其总统任期时采取的行动而获得刑事起诉豁免权，但无权因以私人身份采取的行动而免于起诉。这使他摆脱了因在国会大厦骚乱期间组织政变的指控。

特朗普现象表明，竞选者不需要在不同党派的政治结构中积累长期的职业生涯，也不需要特别关注详细的政策制定、形象塑造和建立政治联系等传统竞争步骤，就能登上政治权力的巅峰。如果竞选者能赢得大量群众的支持，抓住公众的关注焦点，那么以上步骤就不再重要。而所有的批评甚至抹黑都会如同水过鸭背，对其毫无影响，因为他对公众的思想已产生了深远的影响。

当然，前提是必须存在相应的议题。如果美国公众没有对移民增加、因全球化导致的工作岗位流失、被保守派视为威胁的过于自由的政策而感到强烈不满，那么就不会有像特朗普这样的民粹主义者出现；同样，如果法国人不因移民潮和身份认同危机而感到担忧，勒庞的政党也不会有机会兴起。

拜登政策意外助力特朗普翻盘

特朗普的支持率跳升，在某种程度上归因于拜登的政策。拜登政府的移民政策导致美国历史上前所未有的移民增长。据福克斯新闻网报道，拜登任内美国接纳了720万非法移民，这使得美国传统保守的民众感到不满，并在一定程度上助力了特朗普，尽管他的民调表现疲软。

拜登政府的成就相比之下就黯然失色。一个月前的民调显示，拜登和特朗普的支持率几乎持平。最终结果将在六个摇摆州决定。但有两个因素改变了这一局势。

Фото: Eugene Hoshiko

拜登在6月28日的总统竞选辩论中表现不佳，引发了公众对他健康状况的担忧。民主党内部开始酝酿替换拜登的计划。然而，7月14日特朗普在宾夕法尼亚州的集会上遭遇枪击的突发事件使得替换拜登的讨论退居次要。多数人认为，目前替换拜登的可能性非常低。

特朗普的遇刺案引发了众多猜测，各种阴谋论甚嚣尘上。据报道，许多与会者声称看到了枪手，但狙击手却并未发现他。枪手距离特朗普只有125米，所有在此范围内的屋顶理论上都应该被严格检查和监控。据称，一名警官曾试图爬上屋顶与抢手对峙，但由于没有武器，当枪手将枪对准他时，这名警官跌落了下去。有报道称，现场的射击来自三把不同型号的枪，特朗普是被提词器的碎片所伤，而非子弹。

但这些都已不再重要，特朗普无论如何都像是刺杀企图的受害者，这无疑增强了他的竞选地位。尽管目前还没有具体的民调数据，但可以预见的是，他会因此获得更多支持。这些支持率对于摇摆州尤为关键，他当选的几率大大增加。

此外，自由派对其候选人的信心也有所动摇。通常，民主党候选人会获得多数人的坚定支持。但拜登的年龄问题和其政策带来的不满使得其支持率持续走低。7月15日，拜登的反对率达到了56.6%，并且这一数字还在上升。

Фото: Patrick Semansky

民主党将很难替换拜登，这在某种程度上反映了传统政治精英选拔体制的危机。在民主党内部，有不少可能替代拜登的候选人。例如，密歇根州州长格雷琴·惠特默或加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆，伊利诺伊州州长杰伊·普里茨克，后者可能会使用民粹主义言论。但这些人在全国范围内知名度相对较低。

这就好比在一个古希腊城邦的广场上，让一个充满魅力的煽动性政治家与一个优秀、高效但无趣的官僚对抗。尤其是当这个充满魅力的政治家遭遇敌人袭击，头上还绑着引人注目的血迹斑斑的绷带时，对比就更加鲜明。

特朗普胜选概率跳升

因此，特朗普在即将到来的选举中胜出的可能性前所未有地高。7月15日，共和党提名特朗普为总统候选人，同时他选择了参议员詹姆斯·万斯作为副总统候选人。

值得注意的是，万斯是援助乌克兰的最坚定反对者，主张尽快解决冲突，并对移民采取强硬立场。鉴于特朗普曾表示他有解决俄乌冲突的计划，这明确表明了美国未来政策的走向。

当然，在11月选举前的几个月里可能会产生诸多变化。例如，特朗普与拜登的还将进行一场大选辩论。8月，民主党将举行大会，他们必须确认拜登为总统候选人或提名其他候选人。

无论如何，特朗普和拜登在选举中对决的可能性在遇刺事件后大大增加，特朗普当选的几率也显著提升。如此一来，美国在新的政治格局下将采取何种政策尤为关键。

显然，美国的政策将变得更加保守。但具体程度如何，还取决于国会选举的结果，取决于谁将控制国会和参议院。肯定的是，新政府将对非法移民采取更加强硬的态度。在外交政策上，特朗普将努力结束俄乌冲突。他很可能会对乌克兰施加压力，要求其同意领土让步。

美国对华政策的走向还不太明朗。考虑到在第一任期内特朗普政府对中国在贸易问题上曾施加压力，因此他可能会延续之前的做法。

特朗普极有可能会重回《亚伯拉罕协议》。该协议是指以色列和一些阿拉伯国家之间外交关系正常化的过程。今天，这一过程因以色列在加沙地带的行动而停滞不前。但特朗普显然希望重新推动这一议程。因此，各相关方无疑都在思考近期局势将如何发展。因为美国的选举结果对所有人来说都至关重要。

【编译：嘉嘉】