中国知名博主获封“哈萨克斯坦旅游大使”称号

Taotao已探访哈萨克斯坦三个地区。她于2024年首次参加世界游牧民族运动会时到访哈国。此次，她游历了东哈萨克斯坦州和阿拉木图州的独特自然景点，以及阿斯塔纳和阿拉木图周边地区。

Taotao对骑马情有独钟，特别关注哈萨克斯坦的文化与自然。她在社交媒体上展示哈萨克传统服饰、民族美食以及猎鹰狩猎等独特场景。

Taotao表示：

- 能获此殊荣，我非常高兴并深表感激。我将继续展示哈萨克斯坦的绝美自然风光和民族美食，让更多人了解并到访这个国家。

Kazakh Tourism公司董事长海拉特·萨德瓦哈索夫表示：

- 旅游大使制度是推广国家旅游品牌的重要工具。大使涵盖旅游业、文化教育、媒体及数字领域的代表。目前，哈萨克斯坦旅游大使遍布多个国家，他们以极大的热情和无偿方式向世界推介哈萨克斯坦。

自2018年起，Kazakh Tourism启动“哈萨克斯坦旅游大使”项目，旨在提升哈萨克斯坦作为热门旅游目的地的吸引力，吸引全球游客关注其多样化的自然与文化财富。去年，日本博主Yuji Natsuma曾担任这一荣誉使命。

【编译：木合塔尔·木拉提】