中国—中亚：文化之桥与媒体倡议

在论坛上，哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林指出，此次会议不仅是对中亚与中国合作关系的讨论，更关乎这个数百万人命运交织的广袤地区未来的发展方向。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

—我们总能在互利伙伴关系问题上找到共识。正如哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出的那样，与中国的全面合作已成为哈萨克斯坦可持续发展的长期战略因素。-卡林表示。

卡林强调，中亚地区的显著特征在于开放性、稳定的经济增长以及在媒体和人文领域的紧密合作。他指出，随着信息技术的发展和数字工具的普及，内容生产、技术交流以及文化纽带的深化合作显得尤为重要。

中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在致辞中表示，未来中方将进一步加强与中亚国家在媒体领域的协作：

—习主席高度重视中国和中亚国家的关系，指出中国始终是中亚国家值得信任和礼重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。—他说

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他表示，中国中央广播电视总台将持续努力，进一步巩固与中亚人民之间的友谊。

—我们与中亚国家主流媒体联合拍摄精品节目，共同开展了直通中亚中国贸易协定的媒体活动，用镜头讲述中国与中亚合作共赢的深入故事。这有助于信息和经验的交流。多领域、多形式、多渠道的合作将进一步加强。—他强调。

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在发言中指出，“一带一路”倡议中，文化交流具有不可替代的重要地位。

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阿依达·巴拉耶娃表示：

—“一带一路”倡议不仅是一项宏大的基础设施项目，它首先是一座连接各国人民心灵的桥梁。人文交流、联合文化倡议与媒体合作，有助于打造信任基础，营造开放对话的空间。媒体在传播文化、推广促进民心相通的人文项目方面发挥着不可替代的作用。—巴拉耶娃强调。

论坛期间，举行了《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播仪式。

与此同时，还总结了“衣锦天下：丝路季”项目，以及在CGTN与哈萨克斯坦Jibek Joly/Silk Way电视台合作下实施的“中亚之旅”拍摄项目，后者通过镜头记录了哈萨克斯坦民众的真实生活场景。

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此外，论坛还宣布，《学成归来》节目将在中国和中亚国家主要媒体平台正式开播。

会议期间，论坛代表就深化信息领域协作问题展开深入讨论，并提出了加强双方合作的“中国与中亚国家媒体合作倡议”。

【编译：阿遥】