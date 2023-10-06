中国石河子大学代表团访问卡拉干达技术大学

石河子大学位于中国新疆维吾尔自治区，是该地区重要高校之一。这所学府汇聚了来自中国各省区以及俄罗斯、韩国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家的留学生。目前，石河子大学的在校生人数已超过三万，就业率在中国全国范围内处于领先地位。

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访问期间，代表团团长、石河子大学校长代斌教授与卡拉干达技术大学校长马拉特·伊巴托夫进行了富有成果的会谈。双方深入探讨了建立战略伙伴关系和加强双边合作的相关议题。双方就推动双学位硕士教育、推进联合科研项目、促进学术交流等问题达成广泛共识。

为了提高双方教活动纲国际认可度，确保师生流动性，提升教育教学工作质量和连续性，双方将继续就"机械工程"、"信息技术与医学"、"数字经济"等专业开展硕士双学位教育进行谈判。

石河子大学代表团高度赞扬了卡拉干达技术大学基础设施条件、科研实验设备以及教育组织工作，并希望深入了解该高等学府在解决工业实际问题方面的研究成果。

会谈后，卡拉干达技术大学青年宫举行了庆祝世界孔子学院日音乐会。

目前，孔子学院已经遍布全球150多个国家和地区，总数超过500所。哈萨克斯坦共设有5所孔子学院，其中一所于2012年在卡拉干达技术大学成立。在过去的十年中，有超过2000名学员在该孔子学院接受了教育。

【编译：阿遥】