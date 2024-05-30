中东和平进程特别协调员：以色列不应在加沙长期驻军

文内斯兰在向安理会通报中东局势时表示，加沙现在是而且必须继续是未来巴勒斯坦国不可分割的一部分，其领土面积不应减少。

他表示，加沙和约旦河西岸必须在政治、经济和行政上实现统一，由得到巴勒斯坦人民和国际社会承认和支持的巴勒斯坦政府治理。如果需要做出过渡安排，建立一个统一的巴勒斯坦政府的计划必须要具有一个明确和有限的时间框架。

加强巴勒斯坦机构建设

文内斯兰表示，加强和维护巴勒斯坦权力机构乃当务之急，同时应拒绝任何试图系统地破坏其生存能力的步骤。他表示，一年多前，他曾警告说，巴勒斯坦30年的国家建设正面临严重风险。今天更是如此，后果甚至更加严重。

他指出，确认两国解决方案的道路意味着维护和捍卫旨在治理这样一个国家的机构。此外，这些机构对于确保加沙由巴勒斯坦人治理这一基本目标至关重要。

他表示，穆罕默德·穆斯塔法总理领导的新的技术官僚政府有八名来自加沙的部长，这提供了一个重要机会，支持朝着正确方向采取切实步骤，并符合他所概述的加沙未来原则。

他指出，国际社会应当向巴勒斯坦新政府提供支持并与之合作，以解决巴勒斯坦权力机构严峻的财政危机，加强其治理能力，并使其做好准备在加沙重新承担责任，并最终治理整个巴勒斯坦被占领土。他表示，政治、制度和经济改革将是必要的，但它们必须是可实现的、可信的并得到资金支持。他强调，应该确保巴勒斯坦权力机构是加沙恢复和重建规划的一个组成部分。

他敦促所有行动者认识到巴勒斯坦权力机构在加沙应该发挥的关键作用，并努力使其重返加沙，除此之外，没有其他可信的替代办法。

加沙恢复计划

文内斯兰表示，加沙遭受的破坏规模巨大。世界银行和联合国在欧盟的支持下，对加沙头四个月冲突的影响进行了一次临时破坏评估----将医院、住房和基本基础设施等关键基础设施的有形破坏的成本量化为大约185亿美元。最终成本可能是这个数字的数倍。

他表示，加沙重建工作规模巨大，显然需要动员尽可能广泛的捐助者联盟、私营部门的资金来源，并显著改善必要的重建材料进入加沙的方式。

他指出，如果各方不采取具体步骤，找到政治解决办法，以确保加沙重建后不会再次被摧毁，捐助者和投资者就不会愿意提供帮助。

文内斯兰强调，在经历了过去七个月的恐怖之后，巴勒斯坦人和以色列人迫切需要看到一个政治前景。如果不能确立这一政治前景，就不会拥有一条摆脱人们现在所目睹的苦难和痛苦的可持续道路。