哈中免签后 来阿拉木图的中国游客数量显著增加

据阿拉木图市旅游局营销与分析处处长鲁斯兰·扎纳巴耶夫介绍，根据该机构近期开展的一项调查显示，访问阿拉木图市的外国游客当中，38%的游客为独行旅者，29%的游客是与同伴结伴而行。

- 从这里可以看到，来阿拉木图的旅行者当中，同家人一同前来的数量较少。至于其原因，可能在于本地缺少能够为家庭旅客提供服务的度假中心。- 鲁斯兰·扎纳巴耶夫说。

据其介绍，调查结果还显示，来阿拉木图的游客的平均消费额达到了334美元/天，平均滞留时间则为5天。

扎纳巴耶夫指出，阿拉木图市酒店价格相对昂贵，特别是五星级酒店的价格与迪拜几乎保持了相同的价位，有时甚至可能更贵。

- 因此，我们准备同投资者们在近期开展对华，建设更多的酒店，以增加竞争，促进建立一个良好的价格环境。- 他说。

扎纳巴耶夫还介绍了来阿拉木图旅游的外国游客的主要来源国家。据其透露，2023年的统计显示，访问阿拉木图人数最多的是俄罗斯人，占32.6%。其次是中国人，占12.2%。印度（8.6%）、土耳其（6%）和美国（3.8%）也是人数较多的外国游客来源国家。

- 有赖于互免签证制度的实施，中国游客来阿拉木图旅游观光的数量正在不断增长。- 阿拉木图市旅游局营销与分析处处长鲁斯兰·扎纳巴耶夫说。

值得一提的是，阿拉木图市日前为游客正式推出“Almaty Pass”通用旅游卡，使用该通用旅游卡的游客将能够以实惠的价格游览阿拉木图的各个景点。

【编译：木合塔尔·木拉提】