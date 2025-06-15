突厥斯坦举办良种山羊展览会

展会吸引了来自哈萨克斯坦各地的农户、兽医专家和业内嘉宾。展出的品种包括从国外引进的萨能、阿尔卑斯、拉曼查、安格鲁努比亚、布尔、卡莫里、古拉比等知名奶肉兼用山羊，涵盖奶山羊、公羊以及小羊羔在内，共近200头。

Фото: Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы

展会期间，与会者有机会品尝以山羊奶为原料制作的奶酪、干奶酪、酸奶、汤品等乳制品，深受欢迎。

值得一提的是，俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的参观者也对展会表现出浓厚兴趣，部分人通过线上直播方式参与观展。

Фото: Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы

活动现场还对参展山羊进行了专业评估，包括外貌、体型、身高、体重的测量，以及奶质的脂肪含量和营养成分分析，并结合肉用潜力等方面进行综合打分。评委团队秉持公平公正的原则，逐一评分，评选出多个“最具特色山羊品种”。

最终，产奶量最高的山羊来自突厥斯坦地区；外观评分最高的品种由奇姆肯特市带来；而体重最重的山羊则来自江布尔州。

Фото: Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы

展会还设置了多个奖项，包括“最佳挤奶工”、“最佳育种者”和“最佳奶制品”等奖杯与奖金。现场举办的小羊羔评比和挤奶工技能比拼也吸引了大批观众驻足观看。

Фото: Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы

组织者表示，这一旨在推广优质山羊品种、加强业内交流的有益活动将持续举办，并计划将其打造为突厥斯坦地区的传统展会。

【编译：阿遥】