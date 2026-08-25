中选委公布库鲁尔泰选举最终结果 5个政党进入议会

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会公布8月23日举行的库鲁尔泰议员选举最终结果。共有9351539名选民参加投票，投票率为74.08%。7个参选政党中，5个政党得票率超过5%的门槛进入库鲁尔泰，其中“公正党”以71.17%的得票率获得110个议席。

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫（Нұрлан Әбдіров）介绍，哈萨克斯坦共有12623289名具有投票权的公民，本次选举共有9351539人参加投票，占选民总数的74.08%。

值得注意的是，与此前举行的全民公投相比，本次库鲁尔泰选举参加投票的人数增加了224357人。

根据最终统计数据，各参选政党得票情况如下：

“公正党”（«Әділет» партиясы）获得6528948张选票，得票率为71.17%；

“乡村党”（«Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы）获得574621张选票，得票率为6.26%；

“共和国党”（Respublica партиясы）获得509631张选票，得票率为5.56%；

“光明道路”民主党（Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы）获得478083张选票，得票率为5.21%；

全哈社会民主党（Жалпыұлттық социал-демократиялық партия，ЖСДП）获得469058张选票，得票率为5.11%；

哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）获得285395张选票，得票率为3.11%；

巴伊塔克绿党（«Байтақ» жасылдар партиясы）获得97751张选票，得票率为1.07%。

此外，2.51%的选民选择“反对所有候选政党”。

Коллаж: ОСК

根据选举结果，“公正党”“乡村党”“共和国党”“光明道路”民主党和全哈社会民主党得票率均超过5%的门槛，获得进入库鲁尔泰的资格。

哈萨克斯坦人民党和巴伊塔克绿党由于得票率未达到5%，未能进入库鲁尔泰。

根据最终选举结果，新一届库鲁尔泰145个议席在进入议会的5个政党之间进行分配。

其中，“公正党”获得110个议席，“乡村党”获得10个议席，“共和国党”获得9个议席，“光明道路”民主党获得8个议席，全哈社会民主党获得8个议席。

此前，哈萨克斯坦中央选举委员会曾公布库鲁尔泰议员选举初步结果。投票结束后，多家机构也发布了出口民调结果。