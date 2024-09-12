哈中贸易新机遇：江苏-中亚中心正式启用

在会谈中，沙卡利耶夫部长指出，2024年，哈萨克斯坦与中国的贸易继续保持强劲增长势头。截至今年7月，双方贸易额同比增长2.8%，达到168亿美元。值得一提的是，同期哈萨克斯坦与江苏省的贸易额更是从7.233亿美元飙升至17.581亿美元，增长了2.4倍。

沙卡利耶夫还强调，江苏省每年平均进口超过2668亿美元的工业和农业产品，哈萨克斯坦在许多关键进口领域有能力提供高质量的供应，进一步推动两地的贸易合作。

许昆林省长也表示，江苏省高度重视与哈萨克斯坦的战略合作，南京市已建设了相关基础设施，以促进双边贸易与投资的发展。

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

随后，哈萨克斯坦代表团出席了由江苏省政府和江苏SOHO控股集团联合打造的“中亚-江苏”贸易中心的揭幕仪式。该中心的开业典礼吸引了南京市及江苏省政府领导、哈萨克斯坦商界和准政府部门代表的参与。

该贸易中心为中亚国家的公司提供了一个重要的平台，便于它们在中国市场展示和推广产品。揭幕仪式上，嘉宾们参观了展示来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦出口产品的展馆。

- 今天，近50家哈萨克斯坦企业在这个平台上展示了他们的产品，这为中国买家提供了与哈萨克斯坦产品直接接触的机会，并为进一步扩大双边贸易开辟了新渠道。 - 沙卡利耶夫部长说。

值得一提的是，开业当天，该中心通过抖音平台实时销售了价值1.5万美元的哈萨克斯坦食品产品。

此外，QazTrade公司与SOHO公司签署了关于联合中心的协议。根据协议，哈萨克斯坦的国家公司、金融机构和商业团体将在该中心开展业务。

江苏-中亚贸易中心的建立得益于江苏省发达的基础设施，将有效促进中亚五国通过“丝绸之路经济带”进入中国市场。

同时，双方还讨论了在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳建立一个类似的多功能中心的可能性。该综合项目不仅将展示中国和哈萨克斯坦的商品，还将为商业人士提供国际合作的契机，进行合同谈判、获取金融和咨询服务以及办理贸易协议。

Фото: Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

Фото: Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

Фото: Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

【编译：达娜】