中亚专家齐聚阿拉木图 共商性别暴力防治大计

-今年，我们见证了中亚地区在推动性别平等、赋能女性和女童以及打击性别暴力方面取得了重大进展。-联合国妇女署驻哈萨克斯坦办公室代理主任迪娜·阿姆里舍娃表示。

今年，哈萨克斯坦实施了一系列重大立法改革，旨在严惩家庭暴力、霸凌和网络欺凌等犯罪行为。这项改革重塑了家庭支持中心的运行模式，并引入了案例管理机制来解决家庭问题。此外，每个家庭支持中心还成立了流动小组进行持续监测。

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会议期间，与会者参加了专题研讨会，探讨如何让男性和男孩参与到促进性别平等、赋能女性和女童以及打击性别暴力的事业中。与会者还就联盟章程草案进行了讨论，探讨联盟在加强中亚国家之间联系中的作用等问题。

中亚消除性别暴力联盟是一个汇聚所有利益相关者共同努力打击该地区性别暴力的平台。该联盟于2023年在联合国和欧盟共同发起的“聚光灯倡议”区域计划框架下成立，得到了联合国妇女署驻哈萨克斯坦办公室、哈萨克斯坦内务部和外交部的大力支持。

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【编译：阿遥】