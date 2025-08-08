哈中专家联手推进阿斯塔纳轻轨项目实施

CTS公司与中国的天津轨道交通有限公司（TRT）合作，组建了负责轻轨系统启动的专门部门。TRT是中国城市轨道交通系统领域的领先运营商之一。

项目框架下，TRT派遣了一支由16名高素质专家组成的团队赴阿斯塔纳，与CTS的12名本地专家展开长期合作。

该部门的主要任务包括：

- 制定规范和技术文件；

- 遴选并培训哈萨克斯坦本地服务人员；

- 确保轻轨系统试运行顺利进行；

- 在系统正式投入使用后提供持续支持。

Фото: CTS

CTS公司轻轨启动部门主任尼古拉·安季波夫表示：

“轻轨项目是阿斯塔纳交通基础设施发展的重要里程碑。该项目将引入先进解决方案，提升城市交通便利性。国际合作伙伴参与组建的启动部门不仅能加速系统投入使用，还将确保其未来稳定、安全运行。”

根据此前报道，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的轻轨交通系统（LRT）项目中重要的基础设施——机务段的建设已完成50%。

首都轻轨交通系统（LRT）线路总长22.4公里，共设18个车站。计划投入19列列车，每列可载客652人，列车运行间隔为4至5分钟。初期预计日均客流量为25万人次，最高可达92万人次。支付方式将与现有城市公交系统相同，乘客可使用交通卡或二维码支付。

预计所有建设工作预计将在2025年底前完工，届时轻轨将正式投入运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】