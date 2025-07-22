阿斯塔纳轻轨机务段已完工50%

据City Transportation Systems新闻中心消息，机务段建设工程有序进行当中。

LRT机务段机务段是负责机车（列车车头）的运用、综合整备、整体检修和存放等工作的重要设施。

机务段位于阿斯塔纳国际机场附近，总占地面积16.84公顷，其中机务段主建筑内部面积8万平米。

整体设施包括洗车大楼、备件和设备仓库、道路维护专用设备以及用于员工培训和专业发展的行政大楼等。

机务段内还将设立无人列车控制中心。自动化控制系统可显着提高安全性和效率，并实现启动、制动和停车等流程的自动化，最大限度地减少人为因素的影响。

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据悉，鉴于LRT主体工程已基本完成，冬季期间，大部分的建设工作将集中在机务段的建设上。

根据此前报道，阿斯塔纳轻轨首列列车完成吊装，试运行进入倒计时。

首都轻轨交通系统（LRT）线路总长22.4公里，共设18个车站。计划投入19列列车，每列可载客652人，列车运行间隔为4至5分钟。初期预计日均客流量为25万人次，最高可达92万人次。支付方式将与现有城市公交系统相同，乘客可使用交通卡或二维码支付。

预计所有建设工作预计将在2025年底前完工，届时轻轨将正式投入运营。