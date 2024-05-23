“中间走廊”货运量提升35% 创新合作助力亚欧贸易

日前，阿塞拜疆铁路公司董事长罗夫尚·鲁斯塔莫夫与中国国家铁路集团有限公司董事长刘振芳举行会谈。双方深入探讨了加强两国铁路运输合作的相关事宜，包括中方为过境阿塞拜疆的铁路运输提供补贴，以提升“中间走廊”的竞争力。

据阿方介绍，巴库-第比利斯-卡尔斯跨国铁路线（BTK）改造完成，并于5月20日开始投入使用。年运力将从100万吨大幅增至500万吨。该线路起于阿塞拜疆首都巴库，途经格鲁吉亚首都第比利斯，与土耳其和欧洲的铁路系统连接，结合里海航运，可以将哈萨克斯坦、格鲁吉亚和阿塞拜疆等国家的货物运往欧洲。作为“中间走廊”的重要组成部分，这条线路释放出巨大的运输潜力。

会议宣布，今年1月至4月，通过“中间走廊”的货运量相比2023年增加了35%。

跨里海国际运输走廊，又称“中间走廊”，是中国与欧洲之间的三条全球贸易走廊之一。该项目起始于中哈边境，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚，延伸至土耳其和欧洲。其中一条主要线路为：阿克套/库里克港—巴库港—阿塞拜疆铁路线—格鲁吉亚铁路线（巴库-第比利斯-卡尔斯方向）—土耳其的黑海和地中海沿岸港口。在新的地缘政治背景下，跨里海国际运输走廊的战略价值更加突出。

【编译：阿遥】