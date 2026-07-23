哈中或将联合开发边境矿产资源 推动矿业合作迈向新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家矿业科学院院长努尔兰·雷斯帕诺夫在哈中有色冶金可持续发展论坛上表示，哈萨克斯坦与中国在矿业和冶金领域拥有广阔合作空间，双方未来可探讨联合开发边境地区矿产资源，并推动建立更加紧密的产学研合作机制。

论坛期间，努尔兰·雷斯帕诺夫提议，由中国有色金属工业协会、哈萨克斯坦国家矿业科学院以及哈萨克斯坦矿业联盟共同签署合作备忘录，进一步深化两国矿业领域合作。

他表示，在备忘录框架下，双方可共同制定哈萨克斯坦东南部与中国边境地区矿产资源开发合作计划。

“许多矿床分布在边境两侧。目前，中国境内部分矿产资源已经投入开发，而哈萨克斯坦一侧的部分矿床仍处于储备阶段。如果通过建立合资企业，共享基础设施资源，将有助于显著降低未来项目的开发成本。”他说。

努尔兰·雷斯帕诺夫还建议，双方可优先围绕具有合作潜力的矿床开展技术经济可行性研究，为后续项目落地提供科学依据。

“作为矿产资源开发项目的第一阶段，应就双方企业感兴趣的矿床编制技术经济可行性研究报告，为未来合作奠定基础。”他说。

此外，他还提出，中国有色金属工业协会和世界矿业科学院可共同推动成立中国国家矿业科学院，吸引中国和哈萨克斯坦两国矿业领域的专家学者参与相关合作与研究。

努尔兰·雷斯帕诺夫表示，通过建立更加完善的合作机制，将有助于推动两国在矿产资源开发、科技创新和人才培养等领域开展更加深入的交流与合作。

值得一提的是，中国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使韩春霖在哈中有色金属可持续发展论坛上表示，两国将继续扩大在有色冶金可持续发展和“绿色”矿产领域的合作。