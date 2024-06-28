10:51, 28 六月 2024 | GMT +6
哈中俄将创建统一集装箱运输数字平台
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦、中国和俄罗斯正准备签署一项关于建立统一集装箱运输数字平台的协议，以优化连接三国运输线路运力。
据哈萨克国家铁路公司消息表示，该协议计划于2024年7月初在哈萨克斯坦-中国商务理事会上签署。
关于建立统一集装箱运输数字平台的协议是由KTZ Express（哈萨克斯坦）、Slavtrans-Service（俄罗斯）和西安自贸港（中国）成立的合资企业（CRK Terminal）编制的。参与路线的各国授权机构将参与项目的开发和实施。
据哈铁公司介绍，CRK Terminal计划吸引括阿里巴巴、拼多多、京东和 1688在内的主要电商平台参与统一集装箱运输数字平台项目。
KTZ Express 首席执行官达米尔·科扎赫梅托夫表示，作为一个集通关流程、电子商务和其他功能于一体的综合系统，统一集装箱运输数字平台的推出将大幅简化物流，促进电子商务发展，简化海关手续，减少贸易壁垒，提高供应链的透明度和效率。
- 这不仅可以优化货物运输，还可以为参与该项目的国家带来新的业务机会。- 他说。
科扎赫梅托夫进一步指出，创建共同数字平台是哈萨克斯坦、中国和俄罗斯加强贸易和物流领域合作的重要一步。
【编译：木合塔尔·木拉提】