哈中俄将创建统一集装箱运输数字平台

据哈萨克国家铁路公司消息表示，该协议计划于2024年7月初在哈萨克斯坦-中国商务理事会上签署。

关于建立统一集装箱运输数字平台的协议是由KTZ Express（哈萨克斯坦）、Slavtrans-Service（俄罗斯）和西安自贸港（中国）成立的合资企业（CRK Terminal）编制的。参与路线的各国授权机构将参与项目的开发和实施。

据哈铁公司介绍，CRK Terminal计划吸引括阿里巴巴、拼多多、京东和 1688在内的主要电商平台参与统一集装箱运输数字平台项目。

KTZ Express 首席执行官达米尔·科扎赫梅托夫表示，作为一个集通关流程、电子商务和其他功能于一体的综合系统，统一集装箱运输数字平台的推出将大幅简化物流，促进电子商务发展，简化海关手续，减少贸易壁垒，提高供应链的透明度和效率。

- 这不仅可以优化货物运输，还可以为参与该项目的国家带来新的业务机会。- 他说。

科扎赫梅托夫进一步指出，创建共同数字平台是哈萨克斯坦、中国和俄罗斯加强贸易和物流领域合作的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】