中吉乌铁路项目将于今年秋季动工开建

扎帕罗夫称，吉尔吉斯斯坦在物流运输方面目前是一个相对封闭的国家。他表示，该国对外贸易的主要路径是通过哈萨克斯坦和俄罗斯的铁路。

- 如果能够建成铁路线，我们就打通了连接世界的新通道。这意味着，我们将拥有自己的线路。- 萨德尔·扎帕罗夫说。

他还表示，吉尔吉斯、中国和乌兹别克斯坦正在采取适当措施推动这一项目。

规划中的铁路将连接中国和中亚，并计划后续将开通通往欧洲和波斯湾国家的新运输路线。

具体而言，该线路将连接中国和乌兹别克斯坦的铁路线，经吉尔吉斯斯坦，再经土库曼斯坦、伊朗和土耳其通往欧洲。

该线路全长454公里，从中国喀什出发，经托鲁格拉特、纳伦、贾拉拉巴德到达乌兹别克斯坦边境。

这条铁路将由中国国家铁路集团有限公司（China State Railway Group Co.Ltd）负责建设。

值得一提的是，这条铁路线原本应在2023年的秋季开始动工。但由于北京、比什凯克和塔什干三方对项目的融资份额存在争议而被延后。

该项目造价为13.4亿美元。由于吉尔吉斯缺乏资金，因此预计该将主要由中国提供资金进行建设。

预计项目建成后，吉尔吉斯可以每年通过这条铁路线获得2亿美元的过境运费收益。

【编译：木合塔尔·木拉提】