中间走廊——新时代的丝绸之路

目前，奥地利、德国、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、匈牙利等国家也表达了参与该项目的强烈意愿。

跨里海国际运输路线（中间走廊）途经中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其，然后经黑海抵达欧洲。中间走廊路线全长1.1万公里，该线路是一条多式联运路线，涉及 两种运输方式：铁路和海运。

跨里海国际线路运力不断增长

旨在贯通东西方之间大陆物流运输的跨里海多式联运交通线路（中间走廊），作为欧洲、中亚和中国之间的陆路桥梁的作用和影响力，正随着时间的增长而不断提高。

根据哈萨克斯坦交通部的数据显示，2022年，该线路的货物运输量为170万吨，而2023年，其货运量在2022年的基础上增长了65%，达到了276万吨。

而仅在2024年的前五个月，中间走廊的货运量就达到了187万吨，这较2023年同期同比增长了10.8%。

今年的5个月时间内，通过哈萨克斯坦里海沿岸枢纽港口库雷克港往罗马尼亚方向运输了882吨货物，比去年同期的数字（259吨）增加了3.5倍。

中期目标——每年运输1000万吨

2022年11月25日，哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其在阿克套签署了到2027年合作消除地区“运输瓶颈“和发展中间走廊的路线图。

这一路线图的落实，将使中间走廊的承载能力增加到每年1000万吨。

在路线图框架内，正在开展铁路和港口基础设施现代化工作，并增加机车车辆和运输船船队。

- 阿克套港将建设“集装箱枢纽”。该项目可将运输量增加至每年30万标箱（二十英尺集装箱）。与阿比扎比港务集团（Aby Dhabi Port）合作的“萨尔扎” 多功能码头项目建设工作正在推进当中。今年已经对阿克套和库雷克港开展了加深工作，确保吃水六米以上的运输船也能轻松的入港和停靠。相关措施，将是哈国里海港口的货物承载量达到每年3000万吨。- 哈萨克斯坦交通部称。

Фото: middlecorridor.com

哈国开发中间走廊的愿景——新时代的丝绸之路

通过开发跨里海国际运输线，哈萨克斯坦有意通过该走廊，对外运输原油、成品油、矿化肥、农产品等出口货物。

事实上，跨里海国际运输线，亦或中间走廊拥有的优势确实是显而易见的：通过这条线路，如今从中国到欧洲的货物运送时间减少了50%（从35天缩短到15天），与海运相比减少了3倍。

这也是许多国家对这条线路开始越来越感兴趣的原因。

为了拓展跨里海国际运输线，使其成为新时代的丝绸之路，哈萨克斯坦花费巨大的力气，进行了内部基础设施的现代化发展。

根据国家交通发展规划，至2027年，哈萨克斯坦将完成1300公里新铁路线路的建设工作。

目前，哈萨克斯坦正在实施4个重大铁路项目。分别为：

多斯特克-莫因特铁路段复线项目 阿拉木图环城铁路线项目 达尔巴扎-马克塔拉勒铁路项目 巴克图-阿亚古兹铁路项目

这些铁路线项目的总投资超过1.56万亿坚戈。

上述项目的实施和投产，将大大增加我国铁路吞吐能，为货物运输的增长提供必要的基础设施支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】