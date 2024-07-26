凯南·阿兹尔巴耶夫珍贵照片重见天日

凯南·阿兹尔巴耶夫被哈萨克人民视为一位伟大的艺术家，不过，鲜为人知的是，他曾身处决定国家命运的关键时刻。

州立档案馆保存的一张1963年11月12日拍摄的照片，生动地展现了这位诗人的光辉形象。这张照片由《劳动旗帜报》记者特列吾玛罕别特·叶列米索夫在库尔岱县基洛夫集体农庄拍摄，当时凯南在为当地大麻厂的工人发表演讲后休息。

Фото: Жамбыл облыстық мұрағаттан

除了这张单人照片以外，还有一张他和《南哈萨克斯坦报》主编、军旅作家库尔曼别克·萨艮德阔夫的合影，成为了弥足珍贵的历史资料。

据谢尔汗·穆尔塔扎精神与史学中心主任纳孜姆·阔扎马洛娃介绍，拍摄这张照片时，诗人、歌手、作曲家、社会活动家凯南·阿兹尔巴耶夫已经79岁了，但他的心中依然燃烧着为民族而斗争的火焰。州立档案馆还保存着关于他的其他资料，揭示了凯南作为民族斗士另一面。1960年代库尔岱县党委表彰文件中记录了他参与1916年民族起义反对沙皇俄国暴政的英勇事迹。在建立苏维埃政权的过程中，他与奥拉兹·詹多索夫、萨肯·赛富林、图拉尔·热斯库洛夫等布尔什维克革命家并肩作战，积极参与群众宣传活动。

凯南的为民情怀不仅止于革命斗争。在民族解放运动期间，他参与了由阿里·努尔霍扎耶夫领导的库尔岱起义，因为他看到当局没收富人的财产、集体化政策恶化了人民的生活，导致人民挨饿。他用自己的歌曲和诗歌鼓动人们起来反抗。在那段时间，他创作了《前进！》、《我的祖国在哪里？》、《夜莺》等作品，这些作品成为了哈萨克艺术的瑰宝。后来，他创作了著名的史诗《阿里勇士》。

起义失败后，诗人遭到追捕，被迫在吉尔吉斯斯坦躲藏了几年，然后才返回祖国。

-斯大林大清洗期间，凯南·阿兹尔巴耶夫和其他苏联哈萨克知识精英一样，被指控为民族主义者。研究人员认为，凯南被捕的原因是他写给奥拉兹·詹多索夫的信件。他在阿拉木图内务人民委员部看守所关押了四个月后被释放。1939年，凯南被选为苏联作曲家联盟成员。二战爆发时，凯南在哈萨克斯坦，就像1916年起义时一样，他呼吁人民紧密团结在苏共周围，用自己的歌声为胜利做贡献，才躲过了赤色帝国的屠刀。国家安全委员会公布的公开资料中有这方面的记载。-阔扎马洛娃说。

【编译：阿遥】