普氏野马重返家园：哈萨克斯坦生态保护的新篇章

据库斯塔奈州政府新闻处消息，此次行动是哈萨克斯坦和捷克两国相关机构共同努力的结果，旨在恢复这种珍稀动物的种群。

根据哈萨克斯坦和捷克签订的协议，首批8匹普氏野马将于6月4日抵达库斯塔奈州的阿曼格勒德县和詹格勒德县的阿勒毕野归中心。这些野马通过两架军用飞机从捷克运抵至阿尔卡雷克机场。

Фото: gov.kz

库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫表示，库斯塔奈州已经成功恢复了别特帕克达拉草原的高鼻羚羊种群，积累了丰富的保护经验。现在，他们的目标是实现普氏野马的野外归放。

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-我们相信，通过政府、科研人员和环保人士的共同努力，普氏野马将成为库斯塔奈州野生动物群体中不可分割的一部分，并将在未来继续以其壮美为我们带来欢乐。-阿克萨卡洛夫说。

普氏野马，亦称蒙古野马，于1879年由俄国探险家普尔热瓦尔斯基首次发现。其野外数量在发现后不久便急剧下降，至1969年，野外个体已被宣布灭绝。此后，全球各国加强了对普氏野马的保护，通过对人工饲养的个体进行重点保护，普氏野马得以延续。20世纪90年代，多个国家启动了普氏野马的野外放养计划，并成功实现了其野外繁殖。

此次普氏野马的再引进项目由哈萨克斯坦生物多样性协会发起，不仅为普氏野马种群的保护做出重要贡献，还为哈萨克斯坦的生态旅游业发展带来了新的机遇。

【编译：阿遥】