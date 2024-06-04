中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:50, 04 六月 2024 | GMT +6

    普氏野马重返家园：哈萨克斯坦生态保护的新篇章

    普氏野马重返家园：哈萨克斯坦生态保护的新篇章
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦库斯塔奈州南部，即将迎来40匹普氏野马，这标志着普氏野马回归其历史家园的重要一步。

    据库斯塔奈州政府新闻处消息，此次行动是哈萨克斯坦和捷克两国相关机构共同努力的结果，旨在恢复这种珍稀动物的种群。

    根据哈萨克斯坦和捷克签订的协议，首批8匹普氏野马将于6月4日抵达库斯塔奈州的阿曼格勒德县和詹格勒德县的阿勒毕野归中心。这些野马通过两架军用飞机从捷克运抵至阿尔卡雷克机场。

    普氏野马重返家园：哈萨克斯坦生态保护的新篇章
    Фото: gov.kz

    库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫表示，库斯塔奈州已经成功恢复了别特帕克达拉草原的高鼻羚羊种群，积累了丰富的保护经验。现在，他们的目标是实现普氏野马的野外归放。

    普氏野马重返家园：哈萨克斯坦生态保护的新篇章
    Фото: gov.kz

    -我们相信，通过政府、科研人员和环保人士的共同努力，普氏野马将成为库斯塔奈州野生动物群体中不可分割的一部分，并将在未来继续以其壮美为我们带来欢乐。-阿克萨卡洛夫说。

    普氏野马，亦称蒙古野马，于1879年由俄国探险家普尔热瓦尔斯基首次发现。其野外数量在发现后不久便急剧下降，至1969年，野外个体已被宣布灭绝。此后，全球各国加强了对普氏野马的保护，通过对人工饲养的个体进行重点保护，普氏野马得以延续。20世纪90年代，多个国家启动了普氏野马的野外放养计划，并成功实现了其野外繁殖。

    此次普氏野马的再引进项目由哈萨克斯坦生物多样性协会发起，不仅为普氏野马种群的保护做出重要贡献，还为哈萨克斯坦的生态旅游业发展带来了新的机遇。

    【编译：阿遥】

    标签:
    库斯塔奈 环保
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!