哈中进出口双向增长 高科技设备进口占比提升

巴塔洛夫指出，中亚五国在构建新型区域合作架构中发挥着关键作用。各国正围绕共同经济议程展开协作，推动过境走廊发展、建设出口导向型产业，并建立联合生产链。

—在这一背景下，中国不仅是值得信赖的经贸合作伙伴，更是推动技术进步的关键力量，是重要的投资伙伴和战略盟友。2024年，哈中商品贸易额达438.2亿美元，其中哈方出口158亿美元，进口280亿美元。这些数据清晰展示了两国间的经济合作结构与发展趋势。-巴塔洛夫表示。

据他介绍，2025年第一季度，哈萨克斯坦与中国及中亚国家之间的贸易关系继续呈现良好势头，总贸易额达约293亿美元，其中自中国进口增长尤为明显。

—在哈萨克斯坦出口结构中，石油、铜、铀、冶金产品以及近年兴起的农产品占据主导地位。而在进口方面，出现了令人鼓舞的变化——高技术设备、计算机技术、建筑机械和数字化转型所需组件的比重不断提升。所有这些迹象表明，中亚国家正逐步从以原材料为主导的发展模式，迈向基于深度合作的现代化增长路径。-他补充道。

值得一提的是，第二届“中亚—中国”峰会于当天在哈萨克斯坦首都举行，中亚五国元首及中国国家主席出席本次会议。首届峰会于2023年5月19日在中国西安举行，会议结束时，各国领导人签署了《西安宣言》并采纳了一系列合作倡议。

【编译：阿遥】