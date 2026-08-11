数据显示：哈萨克斯坦占中亚经济总量一半以上
（哈萨克国际通讯社讯）中亚经济总量已突破5000亿美元，其中一半以上由哈萨克斯坦贡献。同时，哈萨克斯坦在区域出口规模和累计吸收外国直接投资方面同样位居首位。
据《中亚时报》（The Times of Central Asia）报道，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国经济总量估算为5430亿美元。其中，哈萨克斯坦经济规模达到3060亿美元。
相比之下，乌兹别克斯坦经济规模为1470亿美元，土库曼斯坦为500亿美元，吉尔吉斯斯坦为230亿美元，塔吉克斯坦为180亿美元。
哈萨克斯坦占中亚出口总额三分之二
在对外贸易领域，哈萨克斯坦的占比更为突出。中亚五国出口总额达到1390亿美元，其中920亿美元、即66%来自哈萨克斯坦。
乌兹别克斯坦占区域出口总额的23%，即320亿美元；土库曼斯坦占5%，即70亿美元；吉尔吉斯斯坦占4%，即60亿美元；塔吉克斯坦约占1%，即16亿美元。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的数据采用了2024年统计数据。
由此可见，哈萨克斯坦仍是中亚主要出口中心，其出口额约占五国出口总额的三分之二。
中亚近七成外国直接投资流向哈萨克斯坦
在吸引外国资本方面，哈萨克斯坦同样占据明显优势。中亚地区累计外国直接投资（FDI）规模估算为2205亿美元。
其中，1513亿美元、即68.6%集中在哈萨克斯坦。土库曼斯坦以446亿美元位居其后，乌兹别克斯坦为167亿美元；吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦各约为40亿美元。
中亚五国总人口约为8360万人，其中约2100万人、即25%居住在哈萨克斯坦。相比之下，乌兹别克斯坦人口约占中亚总人口的44%，约为3700万人。
在金融指标方面，哈萨克斯坦同样与周边国家存在明显差异。哈国外汇储备规模估算为1293亿美元，而国家及国家担保外债总额为340亿美元。换言之，哈萨克斯坦外汇储备规模约为外债总额的3.8倍，在公布可比数据的中亚国家中处于最高水平。
目前，哈萨克斯坦国家债务相当于国内生产总值（GDP）的24.6%；来自海外的个人汇款仅相当于GDP的0.1%；对外国援助的依赖度则相当于国民总收入（GNI）的0.03%。
综上，尽管哈萨克斯坦人口仅占中亚地区总人口的四分之一，但贡献了中亚一半以上的经济总量、三分之二的出口以及约69%的累计外国直接投资。这些数据充分显示出，在经济总量突破5000亿美元的中亚地区，哈萨克斯坦仍拥有举足轻重的经济分量。
来自国家统计局的数据显示，2026年1月至7月，哈萨克斯坦国内生产总值同比增长4.1%，与上半年增速持平。在石油产量下降和全球市场波动的背景下，经济总体保持稳定增长。