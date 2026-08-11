数据显示：哈萨克斯坦占中亚经济总量一半以上

据《中亚时报》（The Times of Central Asia）报道，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国经济总量估算为5430亿美元。其中，哈萨克斯坦经济规模达到3060亿美元。

相比之下，乌兹别克斯坦经济规模为1470亿美元，土库曼斯坦为500亿美元，吉尔吉斯斯坦为230亿美元，塔吉克斯坦为180亿美元。

哈萨克斯坦占中亚出口总额三分之二

在对外贸易领域，哈萨克斯坦的占比更为突出。中亚五国出口总额达到1390亿美元，其中920亿美元、即66%来自哈萨克斯坦。

乌兹别克斯坦占区域出口总额的23%，即320亿美元；土库曼斯坦占5%，即70亿美元；吉尔吉斯斯坦占4%，即60亿美元；塔吉克斯坦约占1%，即16亿美元。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的数据采用了2024年统计数据。

由此可见，哈萨克斯坦仍是中亚主要出口中心，其出口额约占五国出口总额的三分之二。

中亚近七成外国直接投资流向哈萨克斯坦

在吸引外国资本方面，哈萨克斯坦同样占据明显优势。中亚地区累计外国直接投资（FDI）规模估算为2205亿美元。

其中，1513亿美元、即68.6%集中在哈萨克斯坦。土库曼斯坦以446亿美元位居其后，乌兹别克斯坦为167亿美元；吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦各约为40亿美元。

中亚五国总人口约为8360万人，其中约2100万人、即25%居住在哈萨克斯坦。相比之下，乌兹别克斯坦人口约占中亚总人口的44%，约为3700万人。

在金融指标方面，哈萨克斯坦同样与周边国家存在明显差异。哈国外汇储备规模估算为1293亿美元，而国家及国家担保外债总额为340亿美元。换言之，哈萨克斯坦外汇储备规模约为外债总额的3.8倍，在公布可比数据的中亚国家中处于最高水平。

目前，哈萨克斯坦国家债务相当于国内生产总值（GDP）的24.6%；来自海外的个人汇款仅相当于GDP的0.1%；对外国援助的依赖度则相当于国民总收入（GNI）的0.03%。

综上，尽管哈萨克斯坦人口仅占中亚地区总人口的四分之一，但贡献了中亚一半以上的经济总量、三分之二的出口以及约69%的累计外国直接投资。这些数据充分显示出，在经济总量突破5000亿美元的中亚地区，哈萨克斯坦仍拥有举足轻重的经济分量。

来自国家统计局的数据显示，2026年1月至7月，哈萨克斯坦国内生产总值同比增长4.1%，与上半年增速持平。在石油产量下降和全球市场波动的背景下，经济总体保持稳定增长。