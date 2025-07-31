哈中两国航空公司携手拓展市场 航班网络再升级

据阿斯塔纳航空公司消息，该协议涵盖阿斯塔纳航空公司从阿拉木图飞往北京、乌鲁木齐和广州，以及从阿斯塔纳飞往北京的航线；同时包括中国南方航空从北京（大兴机场）、广州、乌鲁木齐和西安飞往阿拉木图，以及从广州和乌鲁木齐飞往阿斯塔纳的航线。

阿斯塔纳航空公司首席执行官彼得·福斯特表示：

“中国一直是阿斯塔纳的战略市场。与中国南方航空的合作将推动贸易、旅游和文化交流，标志着两国航空合作迈入新阶段。”

Фото: Air Astana

中国南方航空总裁兼首席执行官韩文胜指出，代码共享协议将助力公司扩大在哈萨克斯坦市场的业务范围，并增加航班频次，提升服务能力。

值得一提的是，中国南方航空2022年被SkyTrax评为“中国最佳航空公司”，2023年获World Brand Lab授予“五星钻石航空公司”称号。目前，该公司在中亚地区运营飞往阿拉木图、阿斯塔纳、塔什干、撒马尔罕、杜尚别、阿什哈巴德和比什凯克的航线。

此外，中国东方航空也已进入哈萨克斯坦市场，进一步丰富了阿拉木图国际机场的航线网络。2025年7月4日，中国东方航空开通了上海至阿拉木图的首条直飞航线。

【编译：木合塔尔·木拉提】